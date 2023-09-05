Москва, 5 сентября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Какие-либо кадровые изменения в нынешней украинской власти едва ли могут как-то повлиять на её суть. Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Интернет-представительство президента киевского режима Алексей Резников

Песков отметил, что Кремль никак не может прокомментировать недавнюю отставку Алексея Резникова с поста главы украинского минобороны.

«Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остаётся без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть», — сказал он.

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