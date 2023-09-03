Киев, 3 сентября, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале, сообщил об отставке Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

«Алексей Резников прошёл более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — заявил Зеленский, добавив, что освободившуюся должность займёт глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

По его словам, в Верховной раде отметили, что Рустем Умеров способен справиться с новыми обязанностями, а также не нуждается в дополнительных представлениях. В конце августа о кандидатуре Умерова уже сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Алексей Резников после ухода с поста главы Минобороны Украины может стать послом страны в Великобритании. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в офисе президента Украины уже давно рассматривали возможность отставки Резникова.