Материалы с тегом «Алексей Данилов»
Не все на Западе хотят победы Киева, заявил глава СНБО Украины
Не все западные страны должным образом помогают Украине, заявил 24 февраля секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью британской газете The Times. «Если бы они хотели [победы Украины], они бы своевременно передали нам современное оружие», — сказал Данилов. Он...
24 февраля 2024
Украина потребовала от Запада передать ВСУ всё вооружение
Западные союзники Киева должны передать украинским военным абсолютно всё имеющееся у них вооружение и технику. Такое заявление в интервью на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он пояснил, что в будущих конфликтах в...
новость часа
22 февраля 2024
Секретарь СНБО Данилов заявил, что в сбитом ВСУ Ил-76 якобы не было пленных
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с утверждением, что на сбитом украинской армией в Белгородской области военно-транспортном самолёте Ил-76 якобы не было пленных бойцов ВСУ. Он заявил об этом 9 февраля в интервью украинскому изданию...
9 февраля 2024
Захарова отреагировала на заявления Киева о «демилитаризованной зоне»
Киевский режим пытается изобразить какую-то деятельность для западных спонсоров, в связи с чем заявлено о планах по перемещению демилитаризованной зоны к Москве. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля прокомментировала слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО)...
3 февраля 2024
Глава СНБО Данилов захотел установить демилитаризованную зону до Москвы
Вооружённые силы Украины (ВСУ) установят демилитаризованную зону как минимум до Санкт-Петербурга и Москвы. Такое мнение высказал в эфире «Украинского радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Мы её (демилитаризованную зону. — Прим ред.) обязательно...
3 февраля 2024
В СНБО Украины заявили, что указа об отставке Залужного пока нет
На сегодняшний день указа об отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного нет, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, слова которого приводит украинское издание «Страна. ua». «Если появится документ, тогда можно...
новость часа
2 февраля 2024
В Киеве признали наличие дискуссий между Зеленским и Залужным на заседаниях
Заседания ставки верховного украинского главнокомандующего проходят с горячими дискуссиями между участниками таких встреч, в том числе со спорами между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей...
новость часа
13 декабря 2023
Летнее фиаско ВСУ объяснили вредными советами инструкторов НАТО
Несмотря на то что ВСУ объективно не могут взять верх над российской армией, киевский режим постоянно твердит о желании победить, так как в противном случае он лишится западной помощи. Такое мнение 12 декабря корреспонденту ИА Регнум высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им...
12 декабря 2023
Песков ответил на слова Данилова о дестабилизации украинского общества
Общество на Украине дестабилизируется само. Об этом 27 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова о том, что российский лидер Владимир Путин якобы поручил дестабилизировать украинское...
27 ноября 2023
Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал бороться с пацифистами
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Россию в попытках «вогнать в депрессию» украинское общество. Он заявил об этом в опубликованном 27 ноября интервью британской газете The Times Данилов, комментируя заявления главы киевского режима Владимира...
27 ноября 2023
Украина проведёт волну демобилизации срочников — 640-й день СВО
Новый, 640-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления секретаря совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова о проведении демобилизации срочников. По просьбе Владимира Зеленского она коснётся военнослужащих, призванных на срочную службу в ряды...
26 ноября 2023
Власти Украины пообещали провести демобилизацию срочников
Проходившие срочную службу в ВСУ граждане, срок службы которых истёк, будут демобилизованы, заявил 24 ноября секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то (глава киевского режима Владимир Зеленский...
24 ноября 2023
Глава СНБО: Запад начал говорить о необходимости переговоров с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что властям страны не нравится то, что западные союзники всё чаще стали заговаривать о необходимости переговоров Киева и Москвы. По словам Данилова, киевские власти выражают беспокойство по поводу разговоров...
21 ноября 2023
Данилов заявил, что не верящим в победу Украины не место в командовании ВСУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что тем, кто не уверен в победе, не место во власти и командовании. «Людям, которые не верят в победу, не место во власти и в командовании», — говорится в его колонке для газеты «Украинская правда». Данилов...
7 ноября 2023
Стали известны истинные причины планов Киева заблокировать Telegram
Мессенджер сс мешает украинским властям сделать так, чтобы единственным источником информации о ситуации на Украине были подконтрольные Киеву СМИ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 ноября заявил политолог Юрий Светов. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости...
3 ноября 2023
На Украине допустили возможность демобилизации
Проведение демобилизации на Украине допустимо в случае создания соответствующей правовой базы, заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью киевскому изданию «Лига. нет». По его мнению, демобилизация необходима, поскольку военнослужащие должны отдыхать. Глава...
новость часа
3 ноября 2023
Захарова обвинила Киев в желании разжечь конфликты на границах России
Киевские власти хотят разжечь военные конфликты на Кавказе и в Приднестровье, заявила 26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Киеве грезят об открытии «второго фронта» против России и занимаются подстрекательством к разжиганию войны, сказала она на брифинге МИД. «Секретарь...
26 октября 2023
Полковник Кнутов призвал не верить Киеву про неприменение ракет ATACMS
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сделал демагогическое заявление о ракетных ударах, но и фактически признался, что Киев собирается применять американские дальнобойные ракеты ATACMS против Крыма и новых субъектов России. Таким мнением в беседе с ИА...
26 сентября 2023
В Киеве признали удар России по месту сборки украинских ракет
Российские военные нанесли ракетный удар по месту сборки украинских ракет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC. «Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — сказал он...
26 сентября 2023
В Киеве признали отсутствие плана на случай сокращения помощи США
Власти Украины пока не обсуждали какой-либо план действий на случай сокращения помощи со стороны США. Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные...
23 сентября 2023