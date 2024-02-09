Киев, 9 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с утверждением, что на сбитом украинской армией в Белгородской области военно-транспортном самолёте Ил-76 якобы не было пленных бойцов ВСУ. Он заявил об этом 9 февраля в интервью украинскому изданию «Бабель».

Следственный комитет РФ/ТАСС

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«Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет… Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также призвал не быть «категоричными» в заявлениях о том, что Ил-76 сбили военные ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими ВСУ сбили 24 января из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

В Министерстве обороны назвали терактом удар украинской армии по самолёту и заявили, что удар могли насести ракетой ЗРК Patriot. В Следственном комитете заявили 1 февраля, что экспертиза показала, что ВСУ использовали для удара по Ил-76 зенитную управляемую ракету MIM-104А комплекса Patriot.

Позднее в этот же день следователи завершили генетическую экспертизу останков погибших при крушении и идентифицировали всех погибших. Также СК опубликовал видеозапись, на которой видны татуировки военнопленных ВСУ, находившихся в сбитом самолёте.

Газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника 8 февраля признала, что российский Ил-76 сбили украинские войска с помощью ракеты ЗРК Patriot. Издание отметило, что чиновники США не подтвердили личности находившихся на борту, однако признали вероятным, что это могли быть пленные бойцы ВСУ.

Посол России в США Анатолий Антонов 9 февраля заявил, что в расчёте сбившего самолёт Patriot с высокой долей вероятности были американские военные. По его словам, Вашингтон не мог не знать о месторасположении ЗРК, так как любое перемещение полученного Киевом американского вооружения контролируется Госдепом и Пентагоном.

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает и не знает, для чего украинская армия сбила Ил-76 с собственными военнопленными, зная о том, что они находятся на борту этого воздушного судна. Он отметил, что Россия настаивает на международном расследовании.