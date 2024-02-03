Москва, 3 февраля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Киевский режим пытается изобразить какую-то деятельность для западных спонсоров, в связи с чем заявлено о планах по перемещению демилитаризованной зоны к Москве. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля прокомментировала слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

РИА Новости/Сергей Гунеев Мария Захарова

«Если раньше киевский режим блефовал, то сейчас уже пытается придумать хоть что-то, чтобы создать у западных спонсоров ощущение деятельности», — сказала Захарова «Известиям».

Ранее Данилов заявил, что ВСУ смогут переместить демилитаризованную зону на российскую территорию «по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга». По его словам, украинская армия хочет иметь как можно больше средств поражения.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 31 января заявил, что демилитаризованную зону нужно так отодвинуть от российских границ, чтобы дальнобойное вооружение ВСУ, прежде всего иностранное, не могло угрожать мирному населению. Именно этим, отметил он, занимаются российские военные.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Данилов, заявляя о безопасной зоне, совершенно не понимает ситуации.