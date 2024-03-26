Киев, 26 марта, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Соответствующий указ опубликован 26 марта на сайте Зеленского.

Yevhen Kotenko/Global Look Press Алексей Данилов

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Другим указом Зеленский назначил секретарём СНБО Александра Литвиненко, предварительно уволив его с должности главы Службы внешней разведки Украины. На это место назначен Олег Иващенко.

Данилов занимал пост секретаря СНБО Украины с октября 2019 года.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский в видеообращении, опубликованном 4 марта, анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины. Тогда он не уточнил, какие именно перестановки ожидаются. Он пояснил лишь, что к наработке решений привлекли «реальных боевых командиров с фронта».

Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский задумался об увольнении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По информации источников, к нему накопилось много претензий по кандидатурам послов, которые предоставляет министерство. Кроме того, администрация киевского режима в целом недовольна работой МИД.

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. 7 марта стало известно о назначении Залужного послом в Великобританию. Глава киевского режима объяснил это тем, что тот сам попросился на это место.