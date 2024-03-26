Мелитополь, 26 марта, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Увольнению Алексея Данилова с должности секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины мог предшествовать дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Официальное интернет-представительство президента Украины

«Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», — сказал Рогов «РИА Новости».

Пост секретаря СНБО в последние годы, по его словам, стал «креслом говоруна» и фактически не оказывал никакого влияния. При этом Данилов выдумал санкционные списки и зарабатывал на них, так что он «ещё тот вымогатель и террорист», заключил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада» нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя. При этом Данилов, сделав вид, что не помнит имя китайского дипломата, намеренно исковеркал его, переведя в область обсценной лексики.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 26 марта уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО Украины. В этот же день другим указом секретарём СНБО был назначен Александр Литвиненко, которого предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место назначен Олег Иващенко. Данилов занимал пост секретаря СНБО Украины с октября 2019 года.

Своё решение Зеленский объяснил тем, что увольнение Данилова с поста секретаря СНБО на Украине является продолжением перезагрузки системы управления государством. Данилов переводится на другое направление, но на какое именно, глава киевского режима не пояснил.

По мнению эксперта Бюро военно-политического анализа Николая Костикина, Зеленский был вынужден уволить Данилова под влиянием ряда факторов, одним из них стал теракт в «Крокус Сити Холле». Данилов заявил, что «такое веселье будет устраиваться России почаще». Его сняли с поста секретаря СНБО, чтобы соответствовать политике США и дистанцироваться от участия в теракте, уточнил Костикин.