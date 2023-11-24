Киев, 24 ноября, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Проходившие срочную службу в ВСУ граждане, срок службы которых истёк, будут демобилизованы, заявил 24 ноября секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то (глава киевского режима Владимир Зеленский — Прим. ред.) попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их», — цитирует Данилова издание «Страна. ua».

Речь идёт о военнослужащих, которые были призваны на срочную службу в ряды ВСУ в 2020–2021 годах и не были демобилизованы после начала специальной военной операции России. Если эти граждане захотят остаться в рядах ВСУ, они смогут заключить контракты, отметил Данилов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, прошли митинги с требованием демобилизовать граждан, призванных на срочную службу до начала СВО. В частности, акции прошли во Львове, Одессе и Кривом Роге. Участники митингов также требовали ограничить срок службы 18 месяцами.

При этом 24 ноября бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что у ВСУ есть серьёзные проблемы с вооружением, и отметила, что Украине нужна новая мобилизация. Маляр сказала, что не понимает, почему в обществе тема мобилизации считается «страшной».

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ноябре 2023 года заявил, что западные страны требуют от киевского режима «воевать до последнего украинца» и для этого провести новую мобилизацию, призывая мужчин в возрасте от 17 до 70 лет и большее количество женщин.