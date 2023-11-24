Киев, 25 ноября, 2023, 02:18 — ИА Регнум. В рядах ВСУ демобилизуют солдат срочной службы, при желании они могут заключить контракт, заявил в эфире «Украинского радио» секретарь совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

По его словам, 24 ноября состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, где обсуждался данный вопрос.

«Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то (лидер киевского режима Владимир Зеленский. — Прим.) попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их», — сказал Данилов.

Демобилизация коснётся военнослужащих, призванных на срочную службу в ряды ВСУ до начала спецоперации России на Украине — февраля 2022 года.

Точное количество попадающих под увольнение военных Данилов не назвал.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября по всей Украине прошли митинги родственников мобилизованных, требующих отправить их домой на отдых. Люди просили также принять закон, который бы ограничил срок службы 18 месяцами. В большинстве стихийных акций принимали участие женщины и подростки.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов признал необходимость демобилизации, поскольку военнослужащим требуется отдых. Он напомнил, что для демобилизации необходим приказ верховного главнокомандующего Украины.