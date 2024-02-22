Киев, 22 февраля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Западные союзники Киева должны передать украинским военным абсолютно всё имеющееся у них вооружение и технику. Такое заявление в интервью на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он пояснил, что в будущих конфликтах в Европе они будут бесполезны.

«Те пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующей войны Европе уже будут не нужны. И им нужно сейчас срочно всё передавать нам, как это сделала Дания <…> Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война», ― сказал Данилов.

Глава СНБО подчеркнул, что в ходе боевых действий украинские военные накопили большой опыт, поэтому Киев точно знает, как надо использовать и оружие, и технику.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины, в том числе из-за сокращения военной помощи со стороны Запада, ухудшается. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля заявил, что обстановка на фронте под Харьковом для украинской армии стала критической. По его словам, на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов, она крайне сложная.

Зеленский пожаловался на то, что российская армия использует перебои в поставках западной военной помощи Киеву. Он сообщил о нехватке артиллерии, систем ПВО и вооружений большой дальности. Украинский лидер пообещал продолжать работать с партнёрами, пытаясь добиться от них увеличения поставок вооружений.

Зеленский 11 декабря прошлого года в публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал Конгресс за проблемы с согласованием помощи Киеву и вновь попросил у Вашингтона оружие.

Тогда же представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев хотел бы получить от западных союзников 150 боевых самолётов для замены техники советского производства в ВСУ.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил 22 февраля, что украинская армия стала экономить артиллерийские снаряды, и из-за задержки американской помощи у неё через два месяца могут закончиться боеприпасы. На этом фоне украинские военные существенно уменьшили число артиллерийских обстрелов и стараются экономно расходовать боеприпасы.