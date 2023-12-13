Киев, 13 декабря, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Заседания ставки верховного украинского главнокомандующего проходят с горячими дискуссиями между участниками таких встреч, в то числе со спорами между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «Рада».

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/globallookpress Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

По его словам, с начала специальной военной операции глава киевского режима провёл в общей сложности 121 заседание. Данилов отметил, что на каждом из мероприятий заслушивались доклады и проходили споры.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что бурными дискуссиями сопровождалось почти каждое заседание. Он утверждает, что такая обстановка связана с важностью, которую диктует тема боевых действий.

Данилов добавил, что дискуссии возникают по причине того, что существуют вопросы, с которыми не все соглашаются.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря газета The Financial Times написала, что Валерий Залужный перестал появляться на публике с Владимиром Зеленским. В публикации утверждалось, что глава киевского режима посетил несколько территорий рядом с линией фронта и провёл встречи с различными генералами, среди которых главкома ВСУ не оказалось.

4 декабря интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники распространило информацию о том, что Зеленский общается с некоторыми командующими войск ВСУ в обход Залужного, мешая тому командовать армией. В статье говорилось, что глава киевского режима делит силы Вооружённые силы Украины на тех, которые подчиняются командующему сухопутными войсками Александру Сырскому и тех, которые выполняют приказы главкома ВСУ.

12 декабря украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что его ведомство не рассматривает вопрос об отставке Залужного с поста главкома ВСУ, а также не планирует проводить другие изменения в составе генералитета.