Киев, 3 февраля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) установят демилитаризованную зону как минимум до Санкт-Петербурга и Москвы. Такое мнение высказал в эфир «Украинского радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

AP/TASS Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

«Мы её (демилитаризованную зону. — Прим ред.) обязательно подвинем. Демилитаризованная зона расширится как минимум до Санкт-Петербурга и Москвы. Поверьте мне, всё будет именно так», — поделился своим мнением Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что демилитаризованная зона «раскинется совсем по другим параллелям и меридианам».

О том, каким образом ВСУ собираются устанавливать эту зону, Данилов объяснять не стал.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине требует смещения от российских границ для обеспечения безопасности. Таким образом он ответил на вопрос о территориальном нахождении демилитаризованной зоны, которая позволит обеспечить безопасность россиян вблизи границы с Украиной. Российские военные подразделения, добавил Путин, как раз занимаются смещением противника от жизненно важных российских населённых пунктов.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что создать санитарную зону на границе с Украиной будет непросто, так как она должна занимать солидную территорию вдоль рубежей Брянской, Курской и Белгородской областей и простираться на тысячи квадратных километров. Другими словами, противника надо отодвигать на границы Галиции, но и это не снимет террористической угрозы и не ликвидирует атаки беспилотниками российских объектов. Военный эксперт убеждён: пока любая территория находится под контролем киевского режима, БПЛА будут летать и наносить удары. Вне зависимости от того, где будет располагаться столица этого режима, добавил Онуфриенко.

Ранее британский историк Нил Фергюсон заявил, что Вооружённые силы России совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году. Поддержка Киева Соединёнными Штатами ослабевает, отмечал эксперт. Он также подчёркивал, что такая схема — сначала обещать помощь столько, сколько будет необходимо, а потом отстраняться — стала для США привычной.

В свою очередь экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн ранее заявил, что для того, чтобы не проиграть войну на Украине окончательно, США могут решиться применить там ядерное оружие. По словам эксперта, для нынешнего президента США Джозефа Байдена поражение Киева будет худшей ситуацией. Аналитик выразил уверенность, что в этом случае глава Белого дома проиграет президентские выборы, что, в свою очередь, может привести к началу судебных процессов из-за скандала вокруг его сына Хантера Байдена.

Информацию о том, что ВСУ терпят поражение по всей линии фронта в зоне СВО, подтвердил ранее и другой западный аналитик Стивен Брайен. Он сообщил, что ВС РФ теснят ВСУ на запад, и полный крах подконтрольных Киеву вооружённых сил может наступить уже в ближайшее время. Кроме того, Брайен отметил, что в ЕС началась паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению Вооружённых сил России. По его словам, нет никакого сомнения в том, что Москва добьётся успеха в этом конфликте.

Вместе с тем обозреватель Моника Шоуолтер в статье для издания American Thinker написала, что жители Украины не хотят сражаться за свою страну, и потому Киеву стоит договориться с Россией о мире и отдать часть территорий.

Испанская газета ABC 23 января написала, что лидер киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии на фоне военных неудач ВСУ и уменьшения помощи со стороны Запада. Журналисты отметили, что Киев проигрывает в конфликте с Россией, а его союзники выказывают усталость от конфликта.

Более того, министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января заявил, что поддержка Западом находящегося в агонии киевского режима осложнила поиск путей мирного урегулирования на Украине.