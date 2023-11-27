Киев, 27 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Россию в попытках «вогнать в депрессию» украинское общество. Он заявил об этом в опубликованном 27 ноября интервью британской газете The Times

Volodymyr Tarasovukrinform/Global Look Press Алексей Данилов

Данилов, комментируя заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Москва якобы добивается раскола среди украинцев, заявил, что возвращение Украины в состояние неуправляемости и полной анархии, наблюдавшееся в 1917–1921 годах, якобы является для российской стороны идеальным.

По словам Данилова, Москва с помощью своих агентов и «полезных идиотов» убеждает жителей Украины в реальности конфликта Зеленского с украинскими военными с целью посеять в них уныние и депрессию.

Секретарь СНБО отметил, что на фоне всего этого опасается и государственного переворота, и того, что в результате выборов на Украине к власти придёт «пятая колонна» со специалистами по «хорошим русским», защитниками русского языка и пацифистами.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос призвал Зеленского начать говорить правду о положении дел на фронте. По его словам, главе киевского режима стоит сменить человека, который пишет ему речи, потому что сейчас они не соответствуют действительности.

Украинский телеканал «1+1» 26 ноября в эфире в бегущей строке опубликовал данные о том, что свыше 1,1 млн военнослужащих ВСУ погибли и пропали без вести в результате конфликта с Россией. Позднее в этот же день, после звонка из офиса главы киевского режима, руководство канала извинилось за «опечатку».

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 26 ноября заявила, что отказ Киева от переговоров с Москвой сделал из Украины страну инвалидов и эмигрантов, с переломанным хребтом в экономической, и политической, и социальной жизни. Она уточнила, что украинские власти знали об этом, так как все «добровольцы» из так называемых патриотов быстро закончились.