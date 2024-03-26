Москва, 26 марта, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский был вынужден уволить Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности Украины под влиянием ряда факторов, одним из них стал теракт в «Крокус Сити Холле». Такое мнение 26 марта корреспонденту ИА Регнум выразил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Адміністрація Президента України

Эксперт считает, что увольнение Данилова было связано с тем, что он подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокусе» и заявил, что «такое веселье будет устраиваться России почаще».

«После теракта в «Крокус Сити Холле», заявления США о якобы непричастности Украины к этому террористическому акту и удара России по месту дислокации СБУ, руководство в Киеве начало паниковать. Россия дала понять, что начинает охоту на виновных в этом теракте», — считает военный эксперт.

Поэтому Зеленский и уволил Данилова, чтобы соответствовать политике США и дистанцироваться от участия в теракте, уточнил Костикин.

Как передавало ИА Регнум, новым секретарём Совета национальной безопасности Украины стал Александр Литвиненко. Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Ранее Литвиненко занимал пост главы Службы внешней разведки Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поинтересовалась, кто поверит словам США о том, что Киев непричастен к теракту, если в прошлом Запад аплодировал экстремистам на Украине.

Она напомнила, что Вашингтон говорит, что якобы Украина не при чём. А кто им поверит, когда в 2013–2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева, сказала Захарова.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооруженные люди начали расстреливать посетителей, после чего подожгли здание. Согласно данным на 26 марта, в результате атаки погибли 139 человек. В списке пострадавших 121 человек.