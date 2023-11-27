Москва, 27 ноября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Общество на Украине дестабилизируется само. Об этом 27 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил дестабилизировать общество страны в связи с военным тупиком на Украине.

Matthias Rietschel/Global Look Press

«Общество на Украине само дестабилизируется», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он отметил, что есть те, кто понимает суть происходящего, сохраняет способность трезво мыслить.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Россию в попытках «вогнать в депрессию» украинское общество.

Комментируя в интервью британской газете The Times заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Москва якобы добивается раскола среди украинцев, он заявил, что возвращение Украины в состояние неуправляемости и полной анархии, наблюдавшееся в 1917–1921 годах, якобы является для российской стороны идеальным.

Он уверен, что Москва с помощью своих агентов и «полезных идиотов» убеждает жителей Украины в реальности конфликта Зеленского с украинскими военными с целью посеять в них уныние и депрессию.