Песков ответил на слова Данилова о дестабилизации украинского общества
Песков заявил, что общество на Украине дестабилизируется само
Москва, 27 ноября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Общество на Украине дестабилизируется само. Об этом 27 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил дестабилизировать общество страны в связи с военным тупиком на Украине.
«Общество на Украине само дестабилизируется», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.
При этом он отметил, что есть те, кто понимает суть происходящего, сохраняет способность трезво мыслить.
Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Россию в попытках «вогнать в депрессию» украинское общество.
Комментируя в интервью британской газете The Times заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Москва якобы добивается раскола среди украинцев, он заявил, что возвращение Украины в состояние неуправляемости и полной анархии, наблюдавшееся в 1917–1921 годах, якобы является для российской стороны идеальным.
Он уверен, что Москва с помощью своих агентов и «полезных идиотов» убеждает жителей Украины в реальности конфликта Зеленского с украинскими военными с целью посеять в них уныние и депрессию.