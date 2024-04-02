Киев, 2 апреля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова направят на дипломатическую службу во избежание спекуляций об их дальнейшей деятельности. Об этом 2 апреля заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Валерий Залужный

«Предварительно проконсультировались, что будем идти по определённой процедуре, но, чтобы убрать спекуляции, что будет делать тот или иной человек, занимавший высокий пост, главнокомандующий, секретарь СНБО — это большие должности. Чтобы убрать лишнюю информационную спекулятивность, со странами было проговорено, что они идут в этом направлении, не будете против?» — сказал он.

По словам Подоляка, после этого начнутся связанные с такими назначениями юридические процедуры, которые займут какое-то время.

При этом советник главы офиса главы киевского режима не уточнил, в какие именно страны Киев собирается направить Залужного и Данилова послами.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилова с поста секретаря СНБО. Другим указом он назначил на этот пост Александра Литвиненко, занимавшего до этого должность главы Службы внешней разведки Украины. Позднее в этот же день Зеленский назвал увольнение Данилова продолжением перезагрузки системы управления страной.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин 26 марта заявил ИА Регнум, что глава киевского режима был вынужден уволить Данилова из-за ряда факторов, включая теракт в «Крокус Сити Холле». По словам эксперта, тогдашний глава СНБО подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокусе», заявив, что «такое веселье будет устраиваться России почаще».

Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ в феврале 2024 года и назначил на эту должность Александра Сырского. Он объяснил это решение военными неудачами в ходе широко анонсированного контрнаступления ВСУ.

Глава киевского режима 7 марта согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании. В связи с этим Зеленский заявил, что экс-главнокомандующий ВСУ сам попросил направить его на дипломатическую работу. Также 29 марта лидер киевского режима объявил о назначении Данилова послом в Молдавии.