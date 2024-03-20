Киев, 20 марта, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада» 20 марта нецензурно оскорбил спецпредставителя Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэя, исковеркав имя дипломата.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет… Данный вопрос не может решать какой-то спецпредставитель КНР. Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, ещё чего-то лишиться — своё отдавайте», — указал Данилов.

При этом секретарь СНБО, сделав вид, что не помнит имя китайского дипломата, намеренно исковеркал его, переведя в область обсценной лексики.

Как передавало ИА Регнум, на прошлой неделе спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе европейского турне посетил Россию, Украину, Германию, Польшу и Бельгию. По данным издания Politico, китайский дипломат попытался донести до европейских стран позицию Китая о недопустимости проведения каких-либо переговоров по урегулированию конфликта на Украине без участия России. Источники Politico отметили, что в противном случае Пекин будет бойкотировать такие переговоры.