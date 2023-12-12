Москва, 12 декабря, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Несмотря на то что ВСУ объективно не могут взять верх над российской армией, киевский режим постоянно твердит о желании победить, так как в противном случае он лишится западной помощи. Такое мнение 12 декабря корреспонденту ИА Регнум высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало возложенных на него надежд, поэтому старые военные учебники, в том числе НАТО, пора сдать в архив.

«Киев хочет от ВСУ только победы. Политическая элита Украины находится в информационно-пропагандистском контуре, в котором основной тезис — победа. И они не могут отказаться от него, так как он поддерживается господствующей идеологией. Идеологией Бандеры», — сказал Кошкин.

Но на Украине, по его мнению, никто не знает, как на самом деле идут боевые действия. Населению постоянно докладывают, что ВСУ побеждают, однако украинская армия, положившаяся на уставы и инструкции НАТО, выиграть не может.

«Дело в том, что Североатлантический альянс никогда не участвовал в конфликтах такого рода. Поэтому его эксперты не могут научить ВСУ воевать или тем более побеждать. Однако для Киева невозможно сказать, что он не может победить. В противном случае никакой поддержки с Запада режим не получит. А значит, власть, которую подпирают всевозможными информационными подпорками, не удержится», — пояснил Кошкин.

Теперь ВСУ перешли к обороне, однако есть мнение, что и теперь надежды киевского режима в отношении украинской армии не оправдаются. Так, в частности, полагает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Данилов выполняет функцию одной из говорящих голов киевского режима. Его не интересует реальная обстановка на фронте. Киев де-факто перешёл к обороне в начале осени 2023 года, когда все наступательные потенциалы иссякли. С тех пор только мы освобождаем населённые пункты. Противник находится в обороне и постепенно пятится. Притом что мы не вводили в бой резервы и не отказывались от тактики гибкой обороны», — уверен эксперт.

Он убеждён, что все заявления представителей киевского режима носят чисто декларативный характер.

«Зеленский и его окружение говорят, что они, мол, создают эшелонированную оборону на всём протяжении линии фронта. Но больше чем на километр они укреплений не построят, потому что речь идёт о безумно дорогих сооружениях. Так что всё это показуха», — сказал Онуфриенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в первых числах декабря Данилов заявил, что никакого «графика контрнаступления» у Киева нет, а командиры действуют по системе НАТО, принимая решения самостоятельно. При этом украинским подразделениям мешает огромное количество мин.

Тем временем Пентагон собирается направить на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, которому предстоит разработать для ВСУ новую военную стратегию, в поисках которой сейчас находятся американские и украинские военные.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, готовя ВСУ для летнего контрнаступления, инструкторы НАТО не учли ни эффективности российских дронов, ни качества оборонительных сооружений, ни мощи дальнобойной артиллерии.