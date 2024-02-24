Киев, 24 февраля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Не все страны Запада должным образом помогают Украине, заявил 24 февраля секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью британской газете The Times.

Пресс-служба президента Украины

«Если бы они хотели [победы Украины], они бы своевременно передали нам современное оружие», — сказал Данилов.

Он заявил, что Запад не хочет видеть, какая ситуация сложилась в зоне боевых действий, не хочет адекватно реагировать на проблемы ВСУ.

Глава СНБО обвинил западные страны в потере украинского контроля над городом Авдеевкой в ДНР, добавив, что провала можно было избежать, если бы на тот момент у Киева были истребители F-16.

Российские военные освободили Авдеевку 17 февраля. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, ВСУ потеряли в боях более полутора тысяч бойцов. Сбежать из города смогли только отдельные разрозненные формирования, которые при этом бросали военную технику и оружие.

В этот день глава киевского режима Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что действия ВСУ ограничены только недостаточностью и дальностью оружия, которым войска располагают. Он обвинил в потере ВСУ Авдеевки Запад.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 23 февраля заявил, что поставки западного оружия Киеву зачастую идут с опозданием и не в том объёме, которой Украине обещают. Свои новые упрёки он высказал по итогам встречи во Львове с главой датского правительства Метте Фредериксен. Он согласился с тем, что Запад немало сделал для Украины, но не всё идёт так, как должно было пойти, в отношении сроков и количества поступающей военной помощи.

После интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американский журналиста Такер Карлсон заявил, что Украина никогда не победит Россию на поле боя, даже при помощи западных стран, даже если эта поддержка будет составлять сотни миллиардов долларов. Из разговора с российским лидером он сделал вывод, что ВС России не оставят те земли, которые Киев считает востоком Украины. Чем больше будет поставок оружия, тем больше погибнет украинских военных.