Киев, 2 февраля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день указа об отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного нет, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, слова которого приводит украинское издание «Страна. ua».

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«Если появится документ, тогда можно спрашивать и о чём-то говорить. Пока его нет», — заявил он.

Также Данилов рекомендовал всем «не понимать эти волны» и не рассказывать, что что-то произошло. По его мнению, это очень дестабилизирует ситуацию в ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, информация о возможной отставке Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший парламентарий Рады Борислав Берёза. После него нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не был готов. При этом украинские СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать свой пост.

Позднее телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что Зеленский уволит главкома ВСУ в начале февраля. Один из высокопоставленных военачальников украинской армии также сообщил, что в качестве возможных преемников рассматривается командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 января заявила, что ситуация вокруг возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного со своего поста говорит о том, что киевский режим находится в агонии.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил корреспонденту ИА Регнум, что Зеленский уволит Залужного с поста главкома вооружённых сил Украины до конца недели.

По мнению эксперта, на Залужного планируют «повесить» все неудачи киевского режима, это и сбитый Украиной Ил-76 с украинскими пленными, это и провал контрнаступления, наверняка и воровство западной помощи.