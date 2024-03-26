Зеленский объяснил увольнение Данилова с поста секретаря СНБО Украины
Зеленский заявил, что экс-глава СНБО Данилов переводится на другое направление
Киев, 26 марта, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Увольнение Алексея Данилова с поста секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины является продолжением перезагрузки системы управления государством. Об этом 26 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.
По его словам, Данилов переводится на другое направление. При этом он не пояснил, на какое именно.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Зеленский подписал указ об увольнении Данилова с поста секретаря СНБО. Другим указом он назначил на этот пост Александра Литвиненко, который был главой Службы внешней разведки Украины.
Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в беседе с корреспондентом ИА Регнум выразил мнение, что Зеленскийбыл вынужден уволить Данилова под влиянием ряда факторов, одним из которых стал теракт в «Крокус Сити Холле». По его словам, отставка связана с тем, что Данилов подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокусе» и заявил, что «такое веселье будет устраиваться России почаще».