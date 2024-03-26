Киев, 26 марта, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Увольнение Алексея Данилова с поста секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины является продолжением перезагрузки системы управления государством. Об этом 26 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Данилов переводится на другое направление. При этом он не пояснил, на какое именно.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Зеленский подписал указ об увольнении Данилова с поста секретаря СНБО. Другим указом он назначил на этот пост Александра Литвиненко, который был главой Службы внешней разведки Украины.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в беседе с корреспондентом ИА Регнум выразил мнение, что Зеленскийбыл вынужден уволить Данилова под влиянием ряда факторов, одним из которых стал теракт в «Крокус Сити Холле». По его словам, отставка связана с тем, что Данилов подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокусе» и заявил, что «такое веселье будет устраиваться России почаще».