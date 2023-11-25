Новый, 640-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова о проведении демобилизации срочников. По просьбе Владимира Зеленского она коснётся военнослужащих, призванных на срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до начала спецоперации России на Украине — февраля 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Наряду с этим киевскими властями анонсирован комплексный план по вопросам мобилизации. Его обещали представить на следующей неделе.

Тем временем Минобороны РФ рассказало об успехах российских военных на южнодонецком направлении. При поддержке артиллерии было сорвано выдвижение группы пехоты ВСУ севернее Никольского, сообщил 25 ноября начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, пресечены также две попытки ротации украинских подразделений в районах Урожайного и Павловки. Автомобильная техника и живая сила ВСУ уничтожены. В обшей сложности противник потерял около 65 боевиков.

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