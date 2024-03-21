Киев, 21 марта, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Идея киевского режима заблокировать мессенджер Telegram вряд ли осуществима, заявил ИА Регнум владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Иван Шилов ИА REGNUM

21 марта марта украинские СМИ сообщили, что Рада готовит законопроект о регулировании Telegram по аналогии с интернет-СМИ и прочими платформами. Идея заблокировать неподконтрольный Telegram киевским режимом обсуждается давно.

Как отметил Мартузин, Telegram работает вообще без ограничений, то есть без модерации публикуемых сообщений, заметил эксперт. Отсутствие модераторов позволяет компании существенно экономить. А штат таких специалистов потребовался бы немалый, уточнил Муртазин. Он привёл в пример Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена), которому после президентских выборов в США в 2018 году американские власти предъявили претензии в том, что соцсеть не отслеживала и не удаляла посты, которые якобы оставляли лица, вмешавшиеся в выборы из-за рубежа. Реагируя на эту критику, Facebook стал последовательно увеличивать количество модераторов для рынка США, и сегодня это несколько тысяч человек.

«Таков размах, и это только верхушка айсберга. На самом деле любая крупная социальная сеть, любой мессенджер — это тысячи человек для каждой страны, которые после проверки роботами, алгоритмами будут глазами смотреть. А Украина для любого бизнеса, который существует в сети, — это обезьяна с гранатой. Почему? Украинцы чрезвычайно активны в социальных сетях. Они не просто освоили соцсети, но стали заваливать жалобами на конкретных людей, конкретные блоги, добиваясь, чтобы на них обратили внимание», — рассказал Муртазин.

Нынешняя Украина вообще отличается страстью к составлению различных списков, заметил эксперт. И единственная цель этих списков состоит в том, чтобы кого-то непременно наказать, никаких других задач они не решают. Причём эта страсть достигла масштабов национальной игры.

В 2022 году киевский режим пошёл ещё дальше, напомнил Муртазин. На Украине составили списки блогов в различных соцсетях, включая Telegram, которые, по мнению киевского режима, следовало заблокировать или вообще «снести», потому что они «антиукраинские». С этим списком обратились к властям США. Но желаемого результата не добились.

«В Telegram сделали очень простую вещь. Часть блогов, которая была в этом списке, сделали недоступными для Украины. И те украинские пользователи, которые хотели вернуть себе полноценный доступ к этим блогам, просто установили специальные программы, чтобы выходить в интернет «как бы не с Украины». То есть приятная часть истории с попытками запретить заключается в том, что влиять на это украинские власти не могут от слова «совсем». И причина проста: если бы правительство США пришло и сказало, что запретит Telegram на своей территории — а они контролируют AppStore, PlayStore и многое другое, это действительно была бы большая угроза для Telegram. Но когда приходят с Украины, все понимают, что все равно люди будут пользоваться, средств давления нет никаких», — прокомментировал эксперт.

Законопроект о регулировании на Украине мессенджера Telegram по аналогии с интернет-СМИ и платформами типа YouTube намеревался внести 21 марта в Верховную раду депутат Николай Княжицкий. За последние два года Telegram, по его данным, стал основной платформой, откуда украинцы узнают новости. По словам Княжицкого, в инициируемом законопроекте предлагается не блокировать Telegram и аналогичные платформы, а обязывать их по запросу Нацсовета по телерадиовещанию раскрывать структуру собственности и источники финансирования, а также реагировать на распространение запрещённого на Украине контента, включая «оправдание действий РФ». И если структура собственности или источники финансирования платформы будут признаны непрозрачными, ресурс будет запрещён к использованию госорганами и финансовыми структурами, обрабатывающими персональные данные граждан Украины, и к установке на любых устройствах, используемых в служебных целях.

В ноябре 2023 года сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости заблокировать Telegram, который он назвал «рупором российской пропаганды» и «системой влияния». Политолог Юрий Светов в комментарии для корреспондента ИА Регнум указал, что мессенджер мешает киевскому режиму сделать единственным источником информации о ситуации на Украине подконтрольные Киеву СМИ.