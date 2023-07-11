Давно ожидаемый саммит Североатлантического альянса начался 11 июля в Вильнюсе. Двухдневную встречу лидеров НАТО с заведомо антироссийской повесткой, почтил присутствием президент США Джо Байден, также министр обороны Германии Борис Писториус и ряд других высших политических и военных руководителей блока.

ЕРА/ТАСС Президенты Литвы Гитанас Науседа и США Джо Байден во время встречи в международном аэропорту Вильнюса

Kay Nietfeld/Global Look Press Министр обороны Германии Борис Писториус в аэропорту Вильнюса

Kay Nietfeld/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Вильнюсский международный аэропорт на саммит НАТО

После того как накануне вечером в литовскую столицу прибыл американский лидер, в поле зрения репортёров оказался его бронированный автомобиль. А ранним утром 11 июля в Вильнюсе приземлился «самолёт Судного дня» — спецборт хозяина Белого дома.

Kay Nietfeld/Global Look Press Пусковая установка Patriot в Вильнюсском международном аэропорту

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press Постоянный представитель Бельгии при НАТО Ариадна Петридис, министр обороны Людивин Дедондер, министр иностранных дел Хаджа Лахбиб и премьер-министр Александр Де Кроо в момент прибытия в начале саммита глав государств НАТО

Adrian Wyld/Global Look Press Премьер-министр Джастин Трюдо в сопровождении министра обороны Аниты Ананд и министра иностранных дел Мелани Жоли выступает перед СМИ на саммите НАТО

В Вильнюсе обратили на себя внимание усиленные — по сравнению с другими встречами лидеров альянса — меры безопасности, которые западные СМИ объяснили географической близостью Литвы к России и Белоруссии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который получил поддержку коллективного Запада по отмене санкций и либерализации визового режима в обмен на согласие принять в НАТО Швецию, не скрывал своего удовлетворения. Эрдогана явно не смущало отсутствие надёжных гарантий приёма его страны в ЕС.

ЕРА/ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Turkish Presidency/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречается с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем на полях саммита лидеров и глав правительств стран НАТО в столице Литвы Вильнюсе. 10.07.2023

Kay Nietfeld/Global Look Press Главы государств и правительств собираются на саммите НАТО

Kay Nietfeld/Global Look Press Главы государств и правительств собираются на саммите НАТО

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг признал провал контрнаступления ВСУ и отметил, что Украина не получит приглашения в альянс на саммите в Вильнюсе. Но при этом руководитель альянса заверил: Киеву подадут «сильный сигнал» о том, что «двери» блока открыты. Джо Байден поддержал это заявление: «Мы согласны с предложенной вами формулировкой относительно будущего вступления Украины в НАТО».

Столтенберг также озвучил предложение отменить для Украины план действий по членству в НАТО и поддержал идею снабдить Украину кассетными боеприпасами. При этом в черновике итогового заявления саммита не оказалось ни сроков включения Украины в НАТО, ни плана действий по её членству.

Kay Nietfeld/Global Look Press Канцлера Германии Олафа Шольца принимают на саммите НАТО генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Литвы Гитанас Науседа

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press Президент Литвы Гитанас Науседа, президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите глав государств военного альянса НАТО

Французский президент Эммануэль Макрон, излучавший позитив на совместном фото с коллегами — лидерами альянса, сообщил о решении передать Украине ударные ракеты дальнего радиуса действия с целью поддержки наступления ВСУ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, чьё ведомство поставило перед американскими СМИ задачу внушать россиянам идею силовой борьбы с властью, пообщался в ходе саммита с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая заявила на днях, что Россия в обозримом будущем останется угрозой миру и безопасности в Европе.

Thomas Trutschel/Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

IMAGOThomas Trutschel/Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встречается с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом во время саммита НАТО в Вильнюсе

Глава немецкого военного ведомства Писториус объявил о поставках Украине двух систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Впрочем, ни слова поддержки, ни заявления о поставках ракет и систем ПВО не вдохновили президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил альянс в нежелании помогать ему по-настоящему. Своего рода указанием на это стала попавшая в поле зрения репортёров надпись на вильнюсском автобусе: «Пока вы ждёте этот автобус, Украина ждет F-16».

Kay Nietfeld/Global Look Press «Пока вы ждете этот автобус, Украина ждет F-16», — написано на маршрутном автобусе на саммите НАТО. Вильнюс. Литва. 11.07.2023

Однако этот факт явно не испортил настроение лидеров альянса. А самыми искренними в ходе совместного фотографирования выглядели улыбки Джо Байдена, который использовал шпаргалку в ходе встречи с британским премьером Риши Сунаком, и Йенса Столтенберга, не несущего ответственности за решения, которые принимают главы натовских стран.