В Вильнюсе открылся двухдневный саммит НАТО
Давно ожидаемый саммит Североатлантического альянса начался 11 июля в Вильнюсе. Двухдневную встречу лидеров НАТО с заведомо антироссийской повесткой, почтил присутствием президент США Джо Байден, также министр обороны Германии Борис Писториус и ряд других высших политических и военных руководителей блока.
После того как накануне вечером в литовскую столицу прибыл американский лидер, в поле зрения репортёров оказался его бронированный автомобиль. А ранним утром 11 июля в Вильнюсе приземлился «самолёт Судного дня» — спецборт хозяина Белого дома.
В Вильнюсе обратили на себя внимание усиленные — по сравнению с другими встречами лидеров альянса — меры безопасности, которые западные СМИ объяснили географической близостью Литвы к России и Белоруссии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который получил поддержку коллективного Запада по отмене санкций и либерализации визового режима в обмен на согласие принять в НАТО Швецию, не скрывал своего удовлетворения. Эрдогана явно не смущало отсутствие надёжных гарантий приёма его страны в ЕС.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг признал провал контрнаступления ВСУ и отметил, что Украина не получит приглашения в альянс на саммите в Вильнюсе. Но при этом руководитель альянса заверил: Киеву подадут «сильный сигнал» о том, что «двери» блока открыты. Джо Байден поддержал это заявление: «Мы согласны с предложенной вами формулировкой относительно будущего вступления Украины в НАТО».
Столтенберг также озвучил предложение отменить для Украины план действий по членству в НАТО и поддержал идею снабдить Украину кассетными боеприпасами. При этом в черновике итогового заявления саммита не оказалось ни сроков включения Украины в НАТО, ни плана действий по её членству.
Французский президент Эммануэль Макрон, излучавший позитив на совместном фото с коллегами — лидерами альянса, сообщил о решении передать Украине ударные ракеты дальнего радиуса действия с целью поддержки наступления ВСУ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, чьё ведомство поставило перед американскими СМИ задачу внушать россиянам идею силовой борьбы с властью, пообщался в ходе саммита с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая заявила на днях, что Россия в обозримом будущем останется угрозой миру и безопасности в Европе.
Глава немецкого военного ведомства Писториус объявил о поставках Украине двух систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
Впрочем, ни слова поддержки, ни заявления о поставках ракет и систем ПВО не вдохновили президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил альянс в нежелании помогать ему по-настоящему. Своего рода указанием на это стала попавшая в поле зрения репортёров надпись на вильнюсском автобусе: «Пока вы ждёте этот автобус, Украина ждет F-16».
Однако этот факт явно не испортил настроение лидеров альянса. А самыми искренними в ходе совместного фотографирования выглядели улыбки Джо Байдена, который использовал шпаргалку в ходе встречи с британским премьером Риши Сунаком, и Йенса Столтенберга, не несущего ответственности за решения, которые принимают главы натовских стран.