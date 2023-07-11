Вильнюс, 11 июля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. У контрнаступления украинской армии имеются серьёзные проблемы. Об этом 11 июля заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита блока в Вильнюсе.

Zheng Huansong/Global Look Press Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Как указал генсек НАТО, ВСУ при попытках контрнаступления встречают яростное сопротивление российской армии, которая подготовила включающую минные поля и противотанковые заграждения оборону.

«Позиционная оборона — это серьёзный вызов, но НАТО должна сосредоточиться на продолжении поддержки Украины», — сказал он в ответ на просьбу дать комментарий по поводу отсутствия успехов украинской армии в ходе попыток контрнаступления.

При это Столтенберг отметил, что ход военного конфликта «по определению непредсказуем», а потому он может идти более долго, чем ожидается.

«Наш единственный ответ: мы должны поддерживать Украину так долго, как это потребуется, и мы по-прежнему должны наращивать помощь Украине — это будет чёткий сигнал нынешнего саммита», — добавил генсек.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин рассказал, что потери украинских войск в 10 раз больше, чем у российской армии. По его данным, на тот момент ВСУ потеряли 186 танков и 418 бронемашин. Также 27 июня глава государства уточнил, что на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков.

Позднее бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские власти готовили Украину, чтобы ослабить Россию и присвоить её богатые ресурсы. По его словам, вместо этого Вашингтон уничтожил украинскую нацию.

Перед этим экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинские войска потеряли более 330 тыс. человек погибшими и пропавшими без вести. Он подчеркнул, что Киев всячески пытается занизить эти цифры.

Также экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что командование ВСУ фактически признало, что украинской армии нечем наступать на укрепленные позиции российской армии. По его словам, за последний месяц ВСУ понесли серьёзные потери.