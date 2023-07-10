11–12 июля центр европейской политики сместится в Вильнюс, где пройдёт очередной саммит Североатлантического альянса. Подготовка заключительного акта, который должен быть подписан по итогам, уже сейчас идёт к завершению, заверил представитель «страны-хозяйки», посол Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис.

Иван Шилов ИА Регнум

Но — как полагают наблюдатели — вполне возможны и сюрпризы по трём главным темам саммита: по Украине, Швеции и планам атлантического военного блока в Азии.

В последний, второй день работы саммита ожидается прибытие Владимира Зеленского (который, конечно, ждёт ясности в вопросе о натовских перспективах Украины), а в Стокгольме ждут той же ясности по принятию Швеции в альянс. Страна «более чем готова стать одним из 32 союзников», приводит ТАСС заявление, которое 10 июля сделал шведский премьер-министр Улоф Кристерссон.

Украина — частично не получится

По формату взаимоотношений Украины с альянсом ряд западных экспертов выдвинул интересную формулу — так называемое частичное принятие. То есть, проще говоря, гарантии НАТО будут распространяться только на часть территорий страны — те, что она контролирует.

«Теоретически частичный прием вполне возможен, когда гарантии даются только на те территории, которые контролируются правительством страны. По схожему сценарию в свое время принимали Францию в альянс — гарантии относились только к европейским территориям, но не к колониям», — сказал ИА Регнум научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Для России подобный сценарий был бы самым негативным, ведь он лишил бы Москву свободы действий, подчеркивает эксперт. Ведь в этом случае удары по украинской инфраструктуре, попытки бить по тыловым лагерям в том же Львове, а также создание санитарной зоны за счет освобождения от власти киевского режима других украинских территорий (например, Одессы и Харькова) могли бы означать для России прямую войну с НАТО.

К счастью, этот сценарий кажется крайне маловероятным. Да, Францию принимали без колоний, однако тогда на фоне уже неизбежного завершения процесса деколонизации у всех было четкое понимание того, что условный Алжир и не собирается оккупировать французскую территорию.

Грузию могли бы принять без Южной Осетии и Абхазии, однако тогда было четкое понимание того, что Москва не планирует захватывать Тбилиси, Кутаиси или даже Гори. В случае же с Украиной таких гарантий у Запада нет — Владимир Путин обозначил готовность создать санитарную зону, но не обозначил ее границ. Российский лидер не сказал, пройдет ли она по Днепру или же по линии Винница — Житомир. Более того, Запад понимает, что стремление создать санитарную зону является не какой-то оппортунистической политикой или запросным требованием, а, в общем-то, отражением национального интереса России.

Поэтому принимать Украину по частям не спешат. «Серьезно эту тему не обсуждают. Возможно, будут обсуждать в следующем году, однако тут все зависит от того, как будет развиваться конфликт», — отмечает Офицеров-Бельский. Собственно, в альянсе дают понять, что включат Украину только в том случае, если она (а точнее, она и Запад) одержит победу над Россией.

«Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины», — ранее заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг. В рамках этого фокуса будет, в частности, принят новый пакет помощи Украине, создан механизм доступа киевского режима к новейшим европейским вооружениям, а также Совет Украина — НАТО, который даст возможность Украине собирать заседания Совета в случае необходимости.

Для Москвы подобный вариант может быть своего рода меньшим злом, но все-таки злом. «Скорее всего, Украине дадут новые виды оружия, и оно быстро выстрелит. Надо быть к этому готовыми», — поясняет ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачев. Для киевского режима — минимальным благом, поскольку на большее он рассчитывать не может. Ну а для европейцев — очередным ослаблением в пользу американцев.

«Принципиальная разница: если ранее европейцы из своих запасников доставали старое вооружение и это косвенно способствовало обновлению этих запасов, то сейчас речь пойдет о вычерпывании того, что создается промышленностью стран — членов альянса, — отмечает Офицеров-Бельский. — И в конце, когда от Украины ничего не останется, не останется ничего и от европейских запасов вооружений».

Швеция и турецкий эндшпиль

Второй блок вопросов, как уже говорилось выше, — шведский. Ровно год назад Швеция (вместе с Финляндией) подписала протокол о вступлении в НАТО, однако Турция до сих пор этот протокол в отношении Стокгольма не ратифицировала.

Перед вылетом на саммит НАТО турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выставил условия для ратификации. Во-первых, членство в Евросоюзе. «Евросоюз заставляет нас ждать в дверях на протяжении 50 лет. Пусть ЕС откроет дорогу нам, и мы откроем дорогу для Швеции в НАТО», — цитирует слова турецкого лидера телеграм-канал «Повестка дня Турции».

Во-вторых, поставки F16. «По поводу F-16 они говорят, что это должен решать Конгресс США. У нас тоже есть парламент. Процесс вступления Швеции в НАТО требует его согласия», — намекнул Эрдоган.

И если требование по F-16 вполне понятно, то привязка вступления Швеции в НАТО со вступлением Турции в ЕС выглядит странно. «Турция нуждается в инвестициях для того, чтобы исправить ситуацию с экономикой. Кроме того, Турции нужны американские самолеты F16, которые Штаты отказываются туркам продавать. Однако ЕС — это про политику, экономику и, самое главное, мировоззрение, — поясняет ИА Регнум тюрколог Яшар Ниязбаев. — Турция этим требованиям не соответствует, Эрдоган это знает, но все равно выставляет вступление в Евросоюз условием для принятия Швеции в НАТО».

Не исключено, конечно, что это один из элементов торга и Эрдоган может снять это требование. Но ни у кого нет никаких гарантий, что даже по итогам торгов состоится вступление Швеции. Особенно после того, как шведские власти демонстративно не мешают своим активистам сжигать Коран, нанося тем самым оскорбление не только Реджепу Эрдогану, но и всему турецкому населению. Игнорировать мнение которого президент Эрдоган не может даже после выборов.

Впрочем, не исключено, что происходящее сейчас вокруг Швеции — часть большой игры. Её эндшпиль в том, что Эрдоган получает репутацию борца за исламские ценности, а США — вступление той страны, которая им была нужна. То есть не Швеции, а Финляндии. «У меня, вообще, есть подозрение о том, что всё участие Швеции в этой истории было нужно для того, чтобы втянуть в альянс Финляндию. Финны категорически не соглашались входить без шведов. Шведы вроде номинально входили, однако сейчас, когда калитка закрылась, они могут сказать, что во всем виноваты турки», — отмечает Бельский.

Тихий океан в прицеле атлантического блока

Наконец, третий блок — это планы альянса в Восточной Азии. «Будет обсуждаться новая тема — выход зоны ответственности альянса за пределы Северной Атлантики. Впрочем, НАТО уже вел войну в Афганистане. Теперь же США пытаются втянуть страны НАТО в свое противостояние с Китаем, для чего обсуждалось, например, создание офиса альянса в Японии», — отмечает Офицеров-Бельский.

Казалось бы, определенные успехи на этом направлении у США есть. Так, в недавно выпущенной Стратегии национальной безопасности Германии Китай позиционировался как конкурент и соперник. Однако позиционирование не означает готовность предпринимать какие-то действия. Серия визитов лидеров ЕС и руководства Еврокомиссии в Пекин показывает, что европейцы ценят экономическое партнерство с Пекином. Поэтому европейцы пытаются выработать такую формулу, в рамках которой они будут находиться вне американо-китайского конфликта.

Втягиваться в конфликт с Китаем не готовы даже восточноевропейские партнеры по НАТО. Они не испытывают и какого-то исторического страха перед КНР (какой испытывают в отношении России), и не рассматривают участие в американо-китайском противостоянии как сведение каких-то исторических счетов. Поэтому США могут полагаться лишь на считанных членов НАТО, в частности на Великобританию. Для Лондона участие в американо-китайском конфликте является инструментом восстановить свое влияние в Восточной Азии, пусть даже и в роли американского Табаки.

По сути, наиболее предсказуемым решением столь распиаренного саммита станет решение не глобальной, а бюрократической проблемы — продление срока службы нынешнего генсека Йенса Столтенберга. «Сейчас пока не видно фигуры, равной Столтенбергу по опыту и статусу. К тому же в последние десятилетия утвердилось правило, что генсеки НАТО меняются по пятилеткам — в годы с окончанием на 4 и 9, — отмечает Вадим Трухачев. — Есть вариант, когда в генсеки будут готовить только что отставленного премьер-министра Нидерландов Марка Рютте — наиболее влиятельного и статусного из всех кандидатов. Но у него должно быть время, чтобы войти в курс дела. Так что Столтенберг, скорее всего, ещё на год останется». А за этот год многое может случиться, подчеркивают эксперты.