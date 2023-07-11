Вильнюс, 11 июля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы «поддержать» наступление ВСУ, заявил 11 июля президент страны Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию», — заявил он на брифинге на саммите НАТО в Вильнюсе.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая объявил, что Париж собирается обеспечить ВСУ десятками лёгких танков AMX-10RC, а также обучить украинских военных их использованию. Французский активист Ксавье Моро назвал это преступлением против истории. Он описал свою поездку в Горловку и чувства при виде раненых детей. Моро выразил надежду, что поставщики оружия заплатят за это.

Позднее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал Макрона заняться внутренними проблемами Франции вместо того, чтобы тратить средства на оружие для Украины. Он отметил, что Франция напрасно тратит деньги, которыми можно было бы помочь простым французам.

В МИД Франции также одобрили инициативу Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Однако лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это «постыдным молчанием», ведущим к «бойне». При этом против передачи кассетных боеприпасов выступили 19 американских конгрессменов, указавших на противоречие закону о передаче этого вида вооружений.

Несмотря на это, глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Украина получит от Франции дополнительную военную поддержку. Она отметила, что поддержка направлена на обеспечивание потребностей украинского руководства. Министр добавила, что французская сторона и её партнёры также работают над определением гарантий безопасности для Украины.

В свою очередь, Москва неоднократно указывала, что непрекращающиеся поставки вооружений Киеву приводят исключительно к затягиванию и эскалации конфликта на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что поставки оружия достигли уровня, когда Киев едва ли не готов расплачиваться за военную помощь Запада органами своих погибших граждан.