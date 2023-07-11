Берлин, 11 июля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Германия объявила о поставках Киеву двух систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом говорится в заявлении министерства обороны ФРГ, опубликованном 11 июля.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press ЗРК Patriot

Согласно заявлению, ФРГ в рамках нового пакета военной помощи поставит Киеву две системы ЗРК Patriot, а также 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5. Общая стоимость пакета военной помощи достигает 700 миллионов евро.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц заявил 10 июля, что она не станет поставлять Украине кассетные боеприпасы, потому что подписала конвенцию о запрете этого вида вооружений. Он отметил, что США приняли суверенное решение о поставках ВСУ кассетных боеприпасов.

Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы «поддержать» наступление ВСУ. Президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил, что страна придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать территорию.