Берлин, 7 июля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Россия останется угрозой безопасности и миру на европейском континенте. Такое мнение высказала глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в статье для британской газеты The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Мы знаем, что в обозримом будущем Россия под руководством президента Владимира Путина останется угрозой миру и безопасности на нашем континенте», — считает политик.

Бербок также призвала европейские страны организовать стратегию безопасности против России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Бербок заявила, что если третьи страны будут поставлять России оружие или товары военного назначения, то это можно приравнять к их участию в конфликте на Украине. Бербок призвала мировые страны не поддерживать специальную военную операцию России на территории Украины, добавив, что западные страны продолжат передавать артиллерию и боеприпасы руководству киевского режима.

В ходе своего вступления на заседании ПАСЕ 24 января Бербок заявила, что страны Европы должны оказывать помощь Украине вместе, а не играть в игру «найди виновного».

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что вкупе с ранее сделанным признанием экс-канцлера ФРГ Ангелы Мергель о том, что Минские соглашения были попыткой дать время Украине стать сильнее, эти высказывания четко дают понять, что Запад ведёт заранее спланированную войну против России.

В конце 2023 года глава МИД Германии заявила, что «с этой Россией не может быть нормальных отношений». Её слова возмутили пользователей соцсетей в Германии.