Киев, 11 июля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал планы саммита НАТО обсуждать не членство Украины в альянсе, а только приглашение её к вступлению. Об этом он написал 11 июля в своём Telegram-канале.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

Заявив, что Киев ценит своих союзников и общую с этими странами безопасность, Зеленский отметил, что также ценит возможность открытых обсуждений. Он назвал проявлением уважения со стороны НАТО приглашение его на саммит в Вильнюс.

При этом он заявил, что Киев заслуживает большего, и сообщил, что по дороге на саммит получил сигналы о том, что в Вильнюсе уже обсуждаются формулировки, согласно которым участие Украины в альянсе не предполагается.

«И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины», — заявил Зеленский.

Он добавил, что всё это свидетельствует о неготовности НАТО пригласить Киев в альянс, принять Украину в военный блок. По его словам, Киеву оставляют только возможность торговаться членством Украины в НАТО в рамках переговоров с Россией.

Зеленский заявил, что эта ситуация мотивирует Россию к продолжению спецоперации. Отметив, что неопределённость ослабляет позиции Киева, он пообещал откровенно обсудить всё это на саммите в Вильнюсе.

Как сообщало ИА Регнум, саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11–12 июля. Зеленского пригласили участвовать в мероприятии, хотя Украина не член альянса.

11 июля, прибыв в Вильнюс на саммит, норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Киев надо пригласить в НАТО с такой формулировкой: когда все члены альянса будут готовы принять Украину, тогда и настанет момент обсуждать украинское членство.

Как заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Европе не могут не понимать, насколько для неё опасно вступление в НАТО Украины.