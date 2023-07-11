Вильнюс, 11 июля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Сроков включения Украины в НАТО, плана действий по членству в альянсе в черновике итогового заявления саммита альянса нет, написал 11 июля Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Ознакомившись с документом, автор публикации германского издания сообщил: в заявлении упоминается Украина и сказано, что её будущее в НАТО.

Однако это не новое решение, поскольку Украину пообещали когда-нибудь в будущем принять в альянс ещё в 2008 году на саммите в Бухаресте.

«Но не указывается план по времени вступления», — сообщил журнал.

В черновике заявления сказано, что Киев пригласят в НАТО лишь после согласия на это всех членов альянса. Это произойдёт тогда, когда все участники блока признают, что соблюдены все условия для интеграции Украины в НАТО.

Саммит НАТО начался в Вильнюсе 11 июля и завершит свою работу завтра, 12 июля.

Украинский президент Владимир Зеленский также собирается принять участие во встрече. По дороге на в Вильнюс он уже раскритиковал нежелание НАТО дать Киеву алгоритм вступления в альянс, на который он рассчитывал.