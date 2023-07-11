Москва, 11 июля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Турция может ориентироваться на Запад, но её никто не хочет видеть в Европе. Об этом на брифинге 11 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцев… Турецкие партнёры тоже не должны носить розовые очки», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия намерена развивать диалог с Турцией на взаимовыгодных условиях.

Как сообщало 11 июля ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддался давлению Запада и изменил решение в вопросе вступления Швеции в НАТО. В Турции это решение назвали позорным. 10 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о том, что Турция одобрила вступление Швеции в альянс. По сообщению местных СМИ, Анкара получила многочисленные гарантии по борьбе с терроризмом и заручившись поддержкой в вопросе вступления в Евросоюз.

НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию вступить в альянс в конце июня 2022 года. Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс 3 апреля.