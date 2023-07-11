Саммит НАТО в столице Литовской республики, которого так долго ждали и на который возлагали столь большие и радужные надежды в европейских столицах, наконец-то начался.

Иван Шилов ИА Регнум

Причем начался он с довольно неожиданной новости, ибо организаторы решили зайти с козырей, заранее объявив о готовности неоосманской Турции снять барьеры для Швеции, мешающие вступлению последней в исключительно оборонительный альянс истинно демократических государств по обе стороны Атлантики.

Вопрос, насколько безопаснее от вступления в НАТО станет жизнь в 11-миллионном королевстве, на которое теперь будут нацелены российские баллистические ракеты с ядерными боеголовками, остается дискуссионным. Жителей Стокгольма и Гётеборга об этом во всяком случае никто не спрашивал, а если и спрашивал, то ставил вопрос явно некорректно.

С трудом верится, что житель страны, последний раз воевавшей в 1814 году и построившей успешную экономику во многом благодаря политике нейтралитета, приходит в восторг от перспективы превращения родного полуострова в арену противостояния и обмена ракетными ударами двух сверхдержав.

Столь же туманным остается и будущее шведской военной промышленности. Швеция, в частности, выпускает очень неплохие боевые самолеты четвертого поколения SAAB Gripen, боевую машину пехоты CV90, считающуюся многими экспертами лучшей в мире, а также довольно широкую номенклатуру отличных артиллерийских орудий из высококачественной шведской стали.

Однако ВПК — слишком прибыльный бизнес, дабы отдавать его на откуп местному капиталу. Гораздо лучше, если на экспортных поставках вооружений будут получать сверхдоходы американские корпорации.

Как это происходит, соседям по Балтике могут рассказать в Германии, где от специального бюджета Бундесвера размером €100 млрд минимум 60% уже откусили заокеанские старшие братья, взявшиеся поставлять младшим партнёрам по НАТО истребители F-35 на €55 млрд и тяжелые транспортные вертолеты Chinook еще на €6,5 млрд.

Ну да Бог с ней, со Швецией, в конце концов каждый имеет право идти в ад своей собственной дорогой. Например, германское правительство с упорством, достойным лучшего применения, продолжает бросать в топку украинского конфликта всё новые и новые астрономические суммы, в то время как 16% немцев, находящихся за чертой бедности, даже не могут себе позволить нормально питаться.

Во вторник выяснилось, что Берлин желает осчастливить киевский режим еще на €600 млн оружейного пакета, куда войдут два комплекса ПВО Patriot, 40 БМП Marder, разведывательные беспилотники и порядка 20 тысяч танковых и артиллерийских боеприпасов, о чём радостно объявил в Вильнюсе министр обороны ФРГ Борис Писториус. Причем данный оружейный пакет — лишь часть от гигантского €2,7-миллиардного военного транша, анонсированного Бундестагом еще в мае нынешнего года.

Kay Nietfeld/Global Look Press Главы государств и правительств на саммите НАТО

Даже немецкие медиа не сомневаются, что в Бундесвере аттракцион неслыханной щедрости кабинета канцлера будет воспринят очень неоднозначно. В германской армии, которая должна отдать Киеву один из своих немногочисленных «Патриотов» и вновь поскрести по сусекам опустошенных складов боеприпасов, уже давно неодобрительно смотрят на раздачу невыполнимых обещаний политиками, имеющими весьма смутное представление о военном деле и обеспечении национальной безопасности. Впрочем, мнения профессиональных военных в Германии уже давно никто не спрашивает.

Не отстает от Германии и Франция, твердо вознамерившаяся поставить Украине крылатые ракеты большой дальности Scalp, первая партия которых уже прибыла на контролируемую Киевом территорию. Президент Эммануэль Макрон, с одной стороны обрадованный тем, что народные волнения в Пятой республике наконец-то пошли на спад, а с другой, несомненно, обиженный на президента Владимира Путина за тотальный телефонный игнор в отношении его дипломатических инициатив, решил сменить плащ дипломата на доспех полководца.

Впрочем, вопрос, насколько перспективна подобная воинственная политика для Франции и ее национальных интересов, остается открытым. Наличие или отсутствие у Украины пары десятков французских крылатых ракет ситуацию на фронте коренным образом не изменит, а вот русско-французские отношения может ожидать период самого сильного похолодания со времен Крымской войны. Нужно ли это Франции, теряющей один из самых перспективных рынков для сбыта продукции национальных корпораций, — вопрос риторический.

Однако главной темой вильнюсского саммита остается вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО.

До самого начала мероприятия переговорщики не могли договориться об итоговом заявлении. В то время как сам Киев и многие восточноевропейские страны требуют обязательного приглашения и неких гарантий вступления Украины в альянс в обозримом светлом будущем, США и Германия всячески тормозят процесс, предпочитая не брать на себя конкретных обязательств, а ограничиться общими ничего не значащими декларациями «за всё хорошее против всего плохого».

К настоящему времени членам блока не удалось согласовать текст итогового заявления, однако в настоящее время в дипломатических кругах курсирует проект некоего политического документа, который провозглашает «будущее Украины с НАТО».

Хотя для уха среднего украинского потребителя медиаконтента подобная декларация звучит весьма красиво и убедительно, обольщаться на его месте я бы не стал. Похожий документ был принят на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, однако вряд ли кто-то будет спорить с тем, что он ни на метр не приблизил к членству в Альянсе ни Украину, ни Грузию.

Президент Украины Владимир Зеленский уже не преминул высказать прямую и недвусмысленную обиду в отношении двуличных трансатлантических партнеров: «Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины. Это похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. И я откровенно буду говорить об этом на саммите».

Возмущение украинского лидера вполне можно понять. Однако подобный ход событий вполне закономерен и не должен вызывать особого удивления в странах, обладающих ограниченным суверенитетом.