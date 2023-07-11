Вашингтон, 11 июля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден использовал шпаргалку в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом 11 июля сообщила британская газета Daily Mail, ссылаясь на сделанную во время мероприятия фотографию.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Джо Байден был вынужден полагаться на карточки-шпаргалки и ключевые слова, чтобы поддерживать диалог с лидером Британии Риши Сунаком в Лондоне», — говорится в публикации.

На опубликованной изданием фотографии запечатлена шпаргалка американского лидера. На ней вверху крупными буквами написано подчёркнутое слово «НАТО», а также слова «Турция», «F-16», «Атлантическая декларация» и «искусственный интеллект» под ним.

Ранее Байден встречался с Сунаком и королём Британии Карлом III.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Байден пользовался специальной шпаргалкой на саммите G20. В них содержался чёткий список указаний, что и когда нужно делать президенту США. В тексте шпаргалки было указано, куда идти, где нужно сесть, с кем говорить и фотографироваться.

Американский лидер и ранее «попадался» на использовании подробнейших шпаргалок. Как считают журналисты, таким образом работающая с ним команда даёт ему подробные инструкции, чтобы тот не оказался в неловкой ситуации.