Байдена поймали со шпаргалкой на переговорах с Сунаком
Журналисты заметили шпаргалку у Байдена на переговорах с британским премьером Сунаком
Вашингтон, 11 июля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден использовал шпаргалку в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом 11 июля сообщила британская газета Daily Mail, ссылаясь на сделанную во время мероприятия фотографию.
«Джо Байден был вынужден полагаться на карточки-шпаргалки и ключевые слова, чтобы поддерживать диалог с лидером Британии Риши Сунаком в Лондоне», — говорится в публикации.
На опубликованной изданием фотографии запечатлена шпаргалка американского лидера. На ней вверху крупными буквами написано подчёркнутое слово «НАТО», а также слова «Турция», «F-16», «Атлантическая декларация» и «искусственный интеллект» под ним.
Ранее Байден встречался с Сунаком и королём Британии Карлом III.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Байден пользовался специальной шпаргалкой на саммите G20. В них содержался чёткий список указаний, что и когда нужно делать президенту США. В тексте шпаргалки было указано, куда идти, где нужно сесть, с кем говорить и фотографироваться.
Американский лидер и ранее «попадался» на использовании подробнейших шпаргалок. Как считают журналисты, таким образом работающая с ним команда даёт ему подробные инструкции, чтобы тот не оказался в неловкой ситуации.