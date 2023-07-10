Москва, 10 июля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Государственный департамент США поставил перед американскими СМИ задачу внедрить среди россиян идею силовой борьбы с властью и фактически диктует журналистам, что именно они должны писать и о чём говорить. Об этом 10 июля заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, его слова процитировало пресс-бюро службы.

Известия/Константин Кокошкин

«Американское внешнеполитическое ведомство по сути потребовало от некогда авторитетных медиа выстраивать работу на российском направлении в духе подрывных акций. Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа», — сказал он.

По словам Нарышкина, Госдеп США фактически превратился в «министерство правды» из романов писателя Джорджа Оруэлла и прямо диктует СМИ, что им писать и о чём говорить.

Также указывается, что, по информации СВР, Госдеп в июне направил в крупнейшие американские телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group и др., указания «по извращенному отражению событий внутри и вокруг России».

При этом, по данным разведки, Вашингтон фактически потребовал от СМИ выстраивать работу по России «в духе подрывных акций».

«Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооружённого мятежа. С целью вовлечь население в протестные акции предлагается активнее тиражировать измышления о слабости российского государства, его неспособности защитить свои территории, неизбежности поражения в противостоянии с Западом», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что особое внимание власти США поручили уделить работе с молодёжью и подростками в целях их радикализации, для чего их планируется убеждать в том, что только свержение нынешних властей может гарантировать России «светлое будущее».

Кроме того, указывается, что примерами должны стать сбежавшие из России представители оппозиции и россияне, которые принимают участие в диверсионно-террористических действиях против военных и мирных граждан России, для чего СМИ в США предлагают «формировать их позитивный, даже героический облик».

«Не удивляет, что администрация США полностью подчинила американские СМИ, превратив их в послушный инструмент внешнеполитической борьбы. Попрание свободы слова на Западе — уже давно не новость. Вызывает сожаление, что Госдепартамент, в прошлом трезвомыслящее и рациональное ведомство, под руководством Энтони Блинкена, Виктории Нуланд и иже с ними превратился в смердящий полигон информационного мусора», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что украинский конфликт дал управлению возможность для вербовки агентов в России. Он добавил, что Вашингтон не позволит себе её упустить.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин отметил высокий уровень консолидации российской армии и спецслужб во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, глава государства выразил признательность всем тем, кто был вокруг него в этот период.

В ночь на 24 июня принадлежащая Евгению Пригожину ЧВК «Вагнер» попыталась осуществить попытку вооружённого мятежа. Военные на тяжёлой технике прибыли в Ростов-на-Дону, а затем часть из них колонной направилась на Москву.

По согласованию с российским лидером Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко добился мирного разрешения ситуации. После этого колонна «Вагнера» прекратила движение на Москву, а другие её силы ушли из Ростова-на-Дону.

Позднее американские газеты Washington Post и New York Times сообщили, что разведка страны заранее знала о подготовке военного переворота в России и сообщила об этом властям США. Однако те не стали сообщать об этом Москве, чтобы не помогать Кремлю.

Глава МИД России Сергей Лавров 26 июня сообщил, что российские спецслужбы начали проверять причастность Запада к мятежу.

Кроме того, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что попытка мятежа началась при участии Запада, который использовал амбиции Пригожина.