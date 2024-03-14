Материалы с тегом «НАТО»
Норвегия решила довести оборонные расходы до 2% ВВП уже в 2024 году
Правительство Норвегии намерено довести расходы на оборону королевства до 2% от его ВВП уже в 2024 году, а не в 2026 году, как планировалось ранее, заявил 14 марта премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, слова которого приводит вещательная корпорация NRK. «Правительство выйдет на установленный НАТО...
14 марта 2024
Столтенберг призвал укреплять защиту от гиперзвукового оружия России
Российское гиперзвуковое оружие требует от Североатлантического альянса создания массивной и многослойной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, гиперзвуковые ракеты — это действительно серьёзный вызов, он показывает, что...
14 марта 2024
Столтенберг признал, что Украина била ракетами НАТО по кораблям ЧФ России
Поставленные странами НАТО ракеты Украина использовала для ударов по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет конфликта. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в ежегодном докладе о безопасности НАТО. Он признал, что «удары Украины по кораблям...
14 марта 2024
Экс-премьер Франции заявил, что союзники России могут ударить по Западу
Союзники России нанесут удар по Западу в случае отправки войск НАТО на Украину. Об этом заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен в эфире телеканала LCI. «Если мы отправим войска на Украину, мы не можем быть уверены — а не вступят ли в конфликт другие страны на стороне России? Не...
14 марта 2024
Польша и Британия провели учения на границе с Калининградом
На военном полигоне в польском Ожише прошли совместные учения военнослужащих Польши и Великобритании, сообщается на сайте министерства национальной обороны республики. «В учебном центре Сухопутных войск в Ожише вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш и министр обороны Великобритании Грант Шэппс...
14 марта 2024
Захарова заявила, что страны НАТО начали делить Украину
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как это свойственно западным странам, свои намерения они...
13 марта 2024
В Турции заявили, что данные России обещания Запад не выполнил
Западные страны не сдержали данных России обещаний, это стало причиной изменения геополитической ситуации в мире, заявил турецкий аналитик Энгин Озер. Таким образом он прокомментировал интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву, в котором глава государства на вопрос о...
13 марта 2024
В США заявили о готовности Пентагона поставить ВСУ ракеты большей дальности
Министерство обороны Соединённых Штатов готово направить Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что Украина неоднократно просила США поставить ракеты ATACMS дальностью порядка 290 км...
13 марта 2024
Путин рассказал об охране границы с Финляндией
После вступления Финляндии в НАТО у её границ появятся российские войска и системы поражения, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что у Москвы и Хельсинки раньше были «просто идеальные» отношения, не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной, не...
13 марта 2024
В МИД Венгрии заявили о поражении Киева в конфликте с Россией
Украинским войскам не победить Россию, конфликт необходимо решать проведением мирных переговоров. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью газете The Washington Times. «Мы уверены, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку та сейчас набирает силу...
13 марта 2024
Школьница из Луганска написала письмо президенту Франции
Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, ранее занесённая в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ученица обратилась к французскому лидеру после его высказываний о России и помощи киевскому режиму. О принятом...
13 марта 2024
В Венгрии допустили отправку на Украину западных войск
Будапешт допускает возможность отправки западных войск на Украину, поскольку европейские лидеры часто меняют свою позицию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на конференции в Мартонвашаре (область Фейер). Глава МИД Венгрии...
13 марта 2024
Нидерланды заявили, что не планируют отправлять военных на Украину
Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом 12 марта заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в эфире телеканала NPO 1. «Мы не собираемся отправлять голландских военных. Технический персонал — возможно», — сказала Оллонгрен. Она добавила, что программа...
12 марта 2024
Президент Румынии сообщил о намерении баллотироваться на пост генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что намерен баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. Об этом лидер страны заявил в ходе брифинга. «Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени...
12 марта 2024
В НАТО решили расширить шведское присутствие на острове в Балтийском море
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью Financial Times (FT) заявил о планах вместе с партнёрами по НАТО защищать остров Готланд в Балтийском море от России. По его словам, у Швеции было лишь небольшое военное присутствие на Готланде. Другие страны НАТО называли это критической...
12 марта 2024
Глава МИД Швеции Билльстрём выступил против постоянного размещения баз НАТО
Власти Швеции не хотят, чтобы на территории страны на постоянной основе размешались базы НАТО, заявил 12 марта глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Стокгольм настроен на общую работу в составе военного блока, в том числе на территории Швеции, но не считает нужным размещение постоянных баз, сказал...
12 марта 2024
Украинский пленный рассказал о воюющем в рядах ВСУ «истинном арийце»
В одной из иностранных бригад, воюющих на стороне ВСУ, служит «истинный ариец» из Германии с позывным Кола, сообщил украинский военнопленный Юрий Водян, сообщает «РИА Новости». «У немца Кола позывной, про него говорили: «Он истинный ариец», ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы», — сказал...
12 марта 2024
Пушков отреагировал на слова Столтенберга о капитуляции Украины
Высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об Украине знаменует собой сдвиг в стратегии Запада, считает сенатор Алексей Пушков. Накануне, 11 марта, Столтенберг заявил, что капитуляция Киева не принесёт мир, призвав Запад усиливать Украину, чтобы показать, что Россия «не получит...
новость часа
12 марта 2024
В Совфеде назвали основную цель НАТО в отношении территории России
Основной целью и задачей НАТО является ослабление и расчленение России. Об этом «РИА Новости» заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. «Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, что основная цель НАТО — Россия. После распада СССР...
12 марта 2024
Американская разведка не увидела угрозы прямого конфликта России с НАТО
Россия не ищет прямого конфликта с США и НАТО. Об этом говорится в докладе директора американской национальной разведки Эврил Хейнс. «Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с вооружёнными силами США и НАТО и будет продолжать асимметричную деятельность ниже того уровня, который...
11 марта 2024