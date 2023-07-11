Открывшийся 11 июля в Вильнюсе саммит НАТО принес первые новости о новых мерах по поддержке альянсом украинского «контрнаступа». Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на брифинге: Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать наступление ВСУ и «дать украинцам возможность наносить глубокие удары».

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о ракетах SCALP, и первые их образцы уже были «были доставлены одновременно с объявлением нашего президента», уточнили источники France-Presse. Предполагается поставить значительное количество этих крылатых ракет, которые планируется интегрировать с военными самолётами незападного производства.

«Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это приведет к принятию контрмер», — прокомментировал сообщение Макрона пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Французская оппозиция также осудила президента за принятое решение. «Франция объявляет прямо сейчас на саммите НАТО многие вещи, которые всё больше напоминают вступление в войну! Макрон сумасшедший!» — заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя решение президента республики передать Киеву дальнобойные ракеты.

Решение, впрочем, было ожидаемым. О возможной передаче Украине ракет этой модели Макрон объявил в мае. Точнее, он сообщил, что подобная возможность «рассматривается», однако никаких конкретных планов поставок пока нет. Но по информации Le Monde, де-факто вопрос о поставках был уже решён и нуждался лишь в согласовании.

Три варианта «Скальпа»

Малозаметная крылатая ракета SCALP (французская аббревиатура расшифровывается как Système de croisière conventionnel autonome à longue portée — «автономный крылатый ракетный комплекс большой дальности») — это французская версия британских ракет Storm Shadow, которые ранее были переданы Киеву Великобританией.

До сих пор неизвестно, какая именно модель ракет будет передана на вооружение ВСУ. Франция располагает несколькими типами ракет SCALP, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения, пояснил ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

«Главная интрига, конечно, это вопрос о том, какая версия ракет будет передана. Есть три варианта: оригинальные малозаметные крылатые ракеты SCALP, которые стоят на вооружении ВВС Франции, их экспортная версия Black Shaheen, разработанная для ОАЭ, или же корабельная версия — ракета MdCN», — рассказал эксперт.

Франция неоднократно декларировала приверженность соглашениям о нераспространении ракетных технологий (Missile Technology Control Regime (MTCR), но есть вероятность того, что для Украины будет сделано особое исключение, отметил Михайловский.

«Страны НАТО постепенно отказываются от своих заявлений, сделанных ещё полгода-год назад, — подчеркнул собеседник. — Если раньше вопрос о передаче ВСУ кассетных боеприпасов рассматривался только теоретически, сегодня это уже факт. Аналогично обстоит дело и с поставками крылатых ракет».

Наступление ВСУ явно буксует, сроки горят, поэтому необходимо принимать дополнительные меры, рассуждает эксперт. Но, полагает он, Франция вряд ли решится передавать оригинальные ракеты SCALP по той причине, что они могут попасть в руки российских специалистов в итоге. Собственно, обломки одной из ракет Storm Shadow уже есть у наших военных.

«Поэтому я бы предположил, что Украина получит экспортную версию ракет — Black Shaheen с дальностью поражения до 300 км. Такие варианты французы поставляют ОАЭ, Египту и другим арабским странам.

Эта версия уступает оригинальной ракете с дальностью поражения свыше 500 км. Поэтому мсье Макрон лукавит, когда говорит про нанесение ударов по глубокому тылу российских войск», — пояснил эксперт.

Куда способен долететь «французский подарок»

Главная цель для крылатых ракет — стратегические инфраструктурные объекты, такие как мосты, узловые станции железных дорог, склады и пункты дислокации войск. В частности, именно ракеты Storm Shadow были применены для нанесения удара по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью.

Первостепенной целью для украинских войск остаётся Крымский мост, однако французские поставки не позволят ВСУ дотянуться до этого стратегически важного объекта, полагают эксперты.

«Чисто теоретически экспортная версия SCALP/Storm Shadow может долететь до Крымского моста, если пуск будет осуществлён с линии фронта в Запорожской области. Но крайне маловероятно, что украинские самолёты подойдут так близко к фронту — слишком велика вероятность попасть под огонь ПВО», — поясняет Михайловский.

Поэтому пока что французские поставки ничего не меняют стратегически, считает эксперт. Максимум — их появление позволит ВСУ пополнить запасы ракет, которые изрядно истощились.

«Если допустить, что им удастся запустить ракеты по Крымскому мосту, то в теории это может создать определённые проблемы. Потому что эти ракеты имеют проникающий эффект: пробивают дорожное полотно и под углом поражают опору моста изнутри. В теории — это возможно, на практике — не совсем. На Чонгарском мосту повредили дорожное полотно, но до опор не добрались», — указывает эксперт.

Полусотне ракет не хватает носителей

По оценке специалиста, количество ракет, которое может быть передано на Украину, варьируется в пределах до ста штук, но скорее всего, эта цифра будет значительно меньше. По оценке Reuters, речь идёт о 50 ракетах, часть из которых уже передана Киеву.

У Франции есть перед Украиной обязательства о военных поставках в размере 450 млн евро. Для сравнения, Великобритания обязалась поставить вооружения на 6,5 млрд евро, Германия — на 7,5 миллиарда, а США — на 42 млрд. Франция же находится в одном ряду с Чехией — 500 млн евро — и уступает Польше, которая обязалось поставить вооружений на 3 млрд евро. Поэтому ожидать масштабных поставок французского оружия Киеву не приходится.

Кроме того, ВСУ испытывают серьёзные проблемы с носителями крылатых ракет. Как известно, НАТО пока не спешит вооружать Киев военными самолётами. Для нанесения ударов ракетами образца НАТО было переоборудовано некоторое количество тактических бомбардировщиков Су-24 и, по некоторым данным, истребители МиГ-29.

«Поставка дополнительных ракет никак не решает вопроса с нехваткой носителей, — отмечает Михайловский, — У этого вопроса есть два варианта решения».

Первый — Франция передаст Киеву часть самолётов Mirage 2000. «Об этом писали французские СМИ неоднократно, а официальные источники опровергали. Но они же опровергали и возможность поставок ракет SCALP, так что газетам здесь больше доверия. Кроме того, известно, что украинские лётчики уже осваивают эти самолёты», — отмечает Михайловский.

Второй вариант — более интересный. У французов есть корабельный вариант ракеты SCALP — MdCN. «При большом желании пусковую установку можно смонтировать на другой платформе, может, даже на наземной, — указывает специалист. — Я думаю, что Киев предпочёл бы такой вариант, потому что он позволяет осуществлять пуск ракет без угрозы потери самолётов. Но я склоняюсь всё же к варианту с поставками «Миражей», потому что ракеты MdCN стоят дороже и Франции явно нужнее, а ещё у них нет экспортной версии».

Потолок возможностей

В любом случае, поставки Франции не смогут изменить ситуации на фронтах, уверен эксперт. Французская военная промышленность не в состоянии наладить выпуск ракет в количестве, которое необходимо для масштабных военных операций.

Более того, у Франции, как и у ряда других стран Европы, нет мобильных ОТРК — оперативно-тактических ракетных комплексов, которые могли бы стать альтернативой американским ATACMS или конкурентам российским «Искандерам».

«В 1980-е годы во Франции хотели реализовать свой проект оперативно-тактического комплекса Hades, — напомнил Михайловский. — Но с окончанием Холодной войны было принято решение отказаться от таких систем, оставив только ракеты надводного, подводного и воздушного базирования».

Поэтому SCALP — это потолок технических возможностей Франции, а обещанные полсотни единиц — предел их промышленных мощностей, считает собеседник. «Потом могут прислать ещё 50 штук, но никак не больше, — прогнозирует Михайловский. — Либо это должны быть более массированные поставки ракет в сотни штук, а также — поставки десятков самолётов-носителей, иначе всё это не имеет смысла».

По мнению эксперта, количество боеготовых самолётов у ВСУ и ограничение по ракетам не позволят Киеву добиться сколько-нибудь значимого преимущества. «Если расщедрятся западные партнёры на что-то более масштабное, тогда посмотрим. Но пока нет признаков того, что они собираются это делать», — резюмировал военный эксперт.