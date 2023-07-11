Москва, 11 июля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Антироссийский настрой сквозит в выступлениях представителей членов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом на брифинге 11 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«В Кремле будут следить за саммитом НАТО», — сказал он.

Песков добавил, что участники будут вести все обсуждения на саммите во враждебном по отношению к Москве ключе, а встреча будет носить ярко выраженный концентрированный антироссийский характер, так как члены альянса воспринимают Кремль как врага.

При этом Песков назвал возможное вступление Украины в НАТО очень опасным для европейской безопасности.

Саммит альянса пройдёт 11–12 июля в столице Литвы. Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс 10 июля. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 7 июля сообщил, что лидеры стран НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины, обсудят перспективы вступления Украины в альянс. Германия при этом работает над документом по гарантиям безопасности для Украины на двусторонней основе, которые не содержат обязанности по оказанию взаимной военной помощи.

Голосование по вопросу вступления Украины в НАТО считают преждевременным многие члены военного альянса, ведь приём нового члена налагает на организацию строгие обязательства и грозит ему прямым столкновением с Россией. Так, американский президент 8 июля назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил 10 июля, что вступление Украины в НАТО пока исключено, потому что это втянуло бы государства данного блока в состояние вооружённого конфликта. Схожего мнения придерживается бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес.

Украина нужна Западу для того, чтобы с её помощью добиться максимального ослабления России, поэтому о вступлении Киева в альянс не может быть и речи. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.