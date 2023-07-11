Вильнюс, 11 июля, 2023, 11:54 — ИА Регнум. План действий, в соответствии с которым осуществляется интеграция Украины в НАТО, предложил отменить генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщил он 11 июля журналистам в Вильнюсе.

Panoramic/Global Look Press Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Перед началом саммита НАТО генсек альянса сказал, что предлагает ускорить включение Украины в состав военного блока. Он уже предложил план из трёх пунктов, предполагающий отказ от Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО-Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс», — заявил Столтенберг.

ПДЧ предполагает, что если страна-кандидат будет его соблюдать, то со временем сможет рассчитывать на вхождение в альянс.

Контроль со стороны НАТО распространяется на действия страны-кандидата по подготовке к вступлению в альянс, также страна получает из Брюсселя обратную связь по поводу соответствия натовским стандартам.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня Столтенберг уже предлагал странам альянса упростить процедуру интеграции Украины. Об этом писало издание Politico.

Со своей стороны американское руководство не одобрило идею вступления Украины в НАТО, минуя ПДЧ. Как сказал американский лидер Джо Байден, Украина, претендуя на вступление в военный блок, должна отвечать всем стандартам НАТО.

11 июля руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что на сегодняшнем саммите в Вильнюсе вопрос вступления Украины в НАТО кардинально решать не будут. Киев может рассчитывать только на то, что альянс даст гарантии дальнейшей военной помощи.