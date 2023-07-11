Анкара, 11 июля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Анкара получила полную поддержку коллективного Запада на отмену санкций и либерализацию визового режима после её содействия в процессе вхождения Швеции в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 11 июля сообщил портал Haberler.com со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что на трёхсторонней встрече в Вильнюсе Турция получила полную поддержку процесса вступления в ЕС, включая отмену санкций и либерализацию визового режима», — говорится в публикации.

Турция подписала договор об ассоциации с ЕС в 1963 году и в 1987 году подала заявку на вступление в сообщество. В 1999-м республика получила статус кандидата, и на данный момент это рекордный срок по вступлению в Евросоюз.

Как сообщало ИА Регнум, накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вхождение Швеции в НАТО станет возможным, когда Турцию примут в Евросоюз. Он уточнил, что заявлял об этом в ходе своего недавнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган пообещал ускорить процесс передачи в парламент Турции заявки Швеции на вступление в альянс. По его словам, это историческое событие, в то же время он не указал точную дату принятия Швеции в блок.

При этом 7 июля турецкий лидер заявил, что Анкара всё ещё не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за поддержки ею «террористов». Эрдоган тогда отметил, что Турция поддержала политику открытых дверей НАТО и одобрила членство Финляндии в альянсе.