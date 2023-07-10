Вильнюс, 10 июля, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите Североатлантического альянса (НАТО), сообщило 10 июля агентство France-Presse.

«Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО», — говорится в сообщении.

В материале говорится, что самолёт американского лидера приземлился в литовской столице, в которой главы государств НАТО собираются на двухдневную встречу.

Саммит альянса пройдёт 11–12 июля в столице Литвы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 7 июля, что лидеры стран НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, обсудят перспективы вступления Украины в альянс.

Байден 8 июля назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Он пояснил, что конфликт Москвы и Киева продолжается, а приём нового члена налагает на альянс строгие обязательства. Согласие на вступление Украины грозит военному блоку прямым столкновением с Россией.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил 10 июля, что вступление Украины в НАТО пока исключено, потому что это втянуло бы государства данного блока в состояние вооружённого конфликта с Россией. Также считает бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес. По его мнению, на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получит гарантий того, что её примут в НАТО.

Германия при этом работает над документом по гарантиям безопасности для Украины на двусторонней основе, которые не содержат обязанности по оказанию взаимной военной помощи.

Украина нужна Западу для того, чтобы с её помощью добиться максимального ослабления России, поэтому ни о каком приёме Киева в альянс не может быть и речи. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») после публикаций в изданиях Bild и Financial Times информации о блокировании США и Германией заявки Киева на вступление в НАТО. Как отмечалось в статьях, в Вашингтоне и Берлине, считают неправильным гарантировать Киеву присоединение к НАТО до тех пор, пока Украина не проведёт глубоких реформ.