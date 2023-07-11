Вашингтон, 11 июля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Американский лайнер E-4B Nightwatch приземлился в Вильнюсе, где 11 июня стартует саммит Североатлантического альянса. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Tech. Sgt. Jerry Morrison/ wikip/Global Look Press Boeing E-4 Nightwatch

По информации авиамониторингового ресурса, самолёт вылетел с авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд) днём 10 июля и приземлился рано утром в столице Литвы рано утром 11 июля.

Воздушное судно Boeing E-4 Nightwatch назвали «самолётом Судного дня» из-за того, что политическое руководство США может использовать его в качестве командного пункта в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.

Этот летающий штаб может находиться в воздухе целую неделю при условии воздушной дозаправки. Кроме того, оборудование, установленное на E-4, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.

Этот лайнер периодически сопровождает президента США во время некоторых зарубежных поездок.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите Североатлантического альянса. Самолёт американского лидера приземлился в литовской столице, в которой главы государств НАТО собираются на двухдневную встречу.

Саммит альянса пройдёт 11–12 июля в столице Литвы.