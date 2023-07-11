Вильнюс, 11 июля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден поддержал формулировку о вступлении Украины в НАТО в будущем, которую ранее предложил генсек альянса Йенс Столтенберг. Американский лидер заявил об этом журналистам 11 июля перед началом саммита блока в Вильнюсе.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press Президент Литвы Гитанас Науседа, президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите глав государств военного альянса НАТО. Вильнюс. Литва. 11.07.2023

«Мы согласны с предложенной вами формулировкой относительно будущего вступления Украины в НАТО», — сказал он во время заявления для прессы вместе с генсеком НАТО.

Байден добавил, что США стремятся к продолжению объединения альянса.

До этого Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, однако ей подадут «сильный сигнал», что «двери» альянса открыты для Киева.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал планы саммита НАТО обсуждать только приглашение страны ко вступлению в альянс, а не членство в нём. Он добавил, что, по его мнению, Киев заслуживает большего.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможность выступления Украины в альянс большой опасностью для европейской безопасности. Он подчеркнул, что те, кто станут принимать подобные решение, должны это осознавать.

Перед этим руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что в лучшем случае Зеленский сможет получить от нынешнего саммита НАТО лишь гарантии дальнейшей военной помощи.