Вильнюс, 11 июля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает оправданным решение США о поставках Киеву кассетных боеприпасов, так как украинская армия испытывает «колоссальную потребность» в снарядах. Он заявил об этом 11 июля на публичном форуме перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

В ответ на вопрос, почему США «вынуждены» поставлять ВСУ кассетные боеприпасы, генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине ведётся на истощение при «колоссальных» потребностях Киева в боеприпасах и запчастях, а также в ремонте и обслуживании оружия.

Столтенберг уточнил, что с осени 2022 года страны — участницы НАТО начали наращивать выпуск боеприпасов, который с тех пор медленно увеличивается, однако, по его словам, у альянса не было больших запасов оружия и необходимых производственных возможностей в начале конфликта.

«В этот период поставки боеприпасов — это вызов. Страны НАТО опустошили свои запасы», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля президент США Джо Байден заявил, что ему было трудно принять решение о поставках ВСУ кассетных боеприпасов. Он добавил, что считает, что такие снаряды необходимы Украине для успешного проведения контрнаступления.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение Вашингтона ещё одним вопиющем проявлением агрессивного антироссийского курса. Также дипломат указала, что передача США кассетных боеприпасов ВСУ — это жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала контрнаступления украинской армии.

Затем немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине кассетные боеприпасы, так как подписала конвенцию о запрете этого вида вооружений. При этом он назвал соответствующее решение США о передаче таких снарядов суверенным.