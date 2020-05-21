Число случаев заражения коронавирусом в мире, по данным Роспотребнадзора, перевалило за 5 миллионов.

Борьба с SARS-CoV-2 продолжается. Некоторые страны смягчают или отменяют ограничения и даже объявляют о победе над коронавирусом. У других — всё ещё впереди.

Однако уже сейчас ясно, что SARS-CoV-2 стал серьёзным вызовом для всего мира.

О борьбе с коронавирусом в мире читайте в трансляции ИА REGNUM.