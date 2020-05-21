В Индии за сутки выявили свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом
Общее количество выявленных на территории Индии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на более чем 6 тысяч и теперь составляет 118 447 человек. Об этом 22 мая свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Профессор раскритиковал лечение от COVID-19 в домах престарелых Швеции
Профессор Ингве Густафсон из Университета Умео специализируется по вопросам предоставления гериатрической помощи пожилым людям. В свою очередь, он крайне критично относится к методам в лечения пожилых пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider.
Эффект коронавируса: в Швеции власти начнут проверки в домах престарелых
Инспекция по вопросам здравоохранения Швеции инициирует проверки с целью оценки качества предоставления услуг по уходу за пожилыми людьми в домах престарелых. Причиной такой активизации надзора стали сообщения в СМИ о ненадлежащем качестве оказываемой помощи старикам, а также высокие цифры смертности в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider.
Эффект коронаивруса: в Швеции школьники придумывают как провести выпускной
В этом году пандемия коронавирусной инфекции спутала все планы шведских выпускников и помешала им отпраздновать окончание старшей школы в привычной для них форме. Празднования выпускных выглядят по-разному в разных частях Швеции. Где-то традиционные мероприятия отменены, а где-то школьники придумывают альтернативные способы и стараются обойти ограничения, касающиеся проведения публичных мероприятий. Об этом 22 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.
В Риксдаге раскритиковали стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
Десятки тысяч инфицированных, тысячи умерших, сотни находятся в реанимационных палатах интенсивной терапии — такой в настоящее время предстает эпидемиологическая ситуация в Швеции в период пандемии. Теперь даже лидер парламентской партии Христианских демократов Эбба Буш признает, что стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом оказалась провальной. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider.
В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 40 человек
Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 40 человек. Такие данные 20 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider.
На Украине зафиксировали более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом
На Украине вновь увеличился ежесуточный прирост числа заразившихся коронавирусом.
В Китае прогнозируют инфляцию в 3,5% в 2020 году
Инфляция в Китае по итогам текущего года вырастет примерно до 3,5%. Об этом говорится в плане социально-экономического развития КНР, который обнародован 22 мая комитетом по реформам.
ООН собрала $1,3 млн на борьбу с коронавирусом в КНДР
Организация Объединённых Наций (ООН) собрала 1,6 млрд вон (~$1,29 млн) на оказание помощи КНДР в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).