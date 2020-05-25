Ухань, Китай, , 05:59 — REGNUM В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая и провинции Хубэй в центральной части страны не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения Цзилиня, всего в регионе подтверждено 136 локальных случаев инфицирования, включая два смертельных. Из них 109 человек были выписаны из больниц региона. Еще 25 человек продолжают получать медицинскую помощь. Из них трое — в тяжелом положении. Все они находятся в городе Гирин.

Провинция Цзилинь является одной из самых потенциально неблагополучных в Китае на сегодняшний момент. Недавно здесь был выявлен кластерный случай инфицирования коронавирусной инфекцией.

В другой регионе — провинции Хубэй, которая ранее была эпицентром эпидемии в стране, также не выявлено новых случаев инфицирования. Всего в регионе был выявлено 38 новых бессимптомных случаев коронавируса, еще шесть человек получают медицинскую помощь с подтвержденным диагнозом COVID-19. В провинции за все время было подтверждено 68 135 случаев COVID-19, из которых 50 340 приходятся на столицу провинции город Ухань.