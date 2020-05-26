Белград, , 10:40 — REGNUM Отказ Черногории от открытия въезда на свою территорию для граждан Сербии осудила и связала его с причинами, не относящимися к пандемии коронавируса, глава сербского правительства Анна Брнабич. Она заявила об этом 26 мая в эфире TV Pink.

По словам главы правительства Сербии, Черногория не открывает границу для граждан станы не по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Такое отношение черногорского премьера шлёт ясный сигнал гражданам. Прошу граждан остаться в Сербии и не ехать туда, где их не желают видеть», — сказала Брнабич.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Черногории Душко Маркович заявил, что его страна откроет в начале июня въезд гражданам десятка стран Восточной и Западной Европы, исключая Боснию и Герцеговину, Сербию и Россию. При этом данное решение принято во время обострения отношений правительства Черногории с Сербской православной церковью, чьи права поддержали страны, гражданам которых позднее был запрещен въезд на черногорскую территорию.