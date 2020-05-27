Бразилиа, , 03:17 — REGNUM Число летальных исходов среди пациентов с заболеванием COVID-19 в Бразилии увеличилось на 1 039 и достигло 24 512, сообщается на странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения.

Кроме того, количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выросло за сутки на 16 324 и сейчас составляет 391 222. Еще 158 593 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в мире выявлено более 5,4 млн случаев инфицирования коронавирусом и почти 100 тыс. летальных исходов при COVID-19.

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