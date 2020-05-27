Нур-Султан, , 10:40 — REGNUM Казахстан должен быть готов ко второй вспышке коронавируса, так как ситуация осложняется наличием стойких природных очагов. Об этом 27 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании национального совета общественного доверия.

По его словам, служба санитарно-эпидемиологического надзора ослабла в Казахстане из-за непоследовательных реформ и реорганизаций. Токаев отметил необходимость усиления службы.

В частности, в стране уже начата работа по созданию нового комитета. Кроме того, планируется повысить статус и полномочия главного государственного санитарного врача.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая в Казахстане выявили 9304 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4669 человек, скончались 37 пациентов.

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