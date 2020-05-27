Пекин, , 04:28 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового внутреннего случая COVID-19, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, тем не менее один «импортный» случай был выявлен в Шанхае у приехавшего в город из-за рубежа. Еще у одного человека в провинции Фуцзянь имеется подозрение на инфицирование.

Общее число инфицированных опасной заразой в Китае достигло 82 993 за все время эпидемии, из них 4634 человека скончались.